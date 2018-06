Congresista estadounidense Norma Torres respalda solicitud de TPS para guatemaltecos

Luego de que ayer por la tarde Guatemala solicitará al Gobierno de Estados Unidos el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los migrantes guatemaltecos, hoy la congresista estadounidense de origen guatemalteco Norma Torres respaldó la petición.

The Guatemalan government has requested Temporary Protected Status for its citizens due to the recent eruption of the #VolcánDeFuego. This is an important step, and I urge the Trump Administration to give Guatemala’s request serious consideration. https://t.co/Zo82yu847W

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) 26 de junio de 2018