Concluyen operativos de Verano Seguro 2021

El cierre de los operativos de la campaña Verano Seguro 2021 se llevó a cabo durante la Semana Santa en el puerto San José, Escuintla, donde el personal del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (DT-PNC) estuvo presente con el fin de concienciar y sensibilizar a los automovilistas para que cumplieran con las medidas de seguridad al conducir.

Durante los registros, se revisó que los pilotos contaran con los dispositivos de seguridad, que no manejaran bajo efectos de alcohol, que respetaran los límites de velocidad, que no utilizaran el celular al manejar, que usaran el cinturón de seguridad, que no fueran sobrecargados y que portaran sus documentos.

Hugo Mota, intendente de la Policía Municipal de Tránsito del puerto San José, aseguró que el trabajo que hace el Departamento de Tránsito de la PNC, en conjunto con las distintas PMT del país, es muy importante para minimizar los siniestros viales, máxime en esta época de Semana Santa, que se presta para que ocurran percances.