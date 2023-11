Cinco productos destacan en exportaciones

Foto: Archivo

Los cinco productos que mayor crecimiento evidenciaron en las ventas al exterior durante el tercer trimestre de 2023 fueron el banano, papel higiénico, medicamentos, plátanos y panadería, de acuerdo con información de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport).

El banano reportó en agosto pasado un total acumulado de US $685 millones y un crecimiento del 10 por ciento con relación al mismo período en 2022; el papel higiénico, US $77 millones, 51 por ciento; los medicamentos, US $204 millones, 13 por ciento; los plátanos, US $98 millones, 24 por ciento, así como los derivados de panadería, con US $103 millones y el 20 por ciento.

De acuerdo con el director de la citada gremial, Amador Carballido, los principales mercados de destino fueron el resto de Centroamérica, Estados Unidos, Europa, México, República Dominicana y Japón.

Asimismo, el Reporte Macroeconómico de la Cámara del Agro, elaborado por Central American Business Intelligence (CABI), destaca una importante recuperación en el sector agrícola durante lo que va del año.

En tal sentido, señala que en los primeros dos trimestres de 2023, el sector había reflejado aumentos cercanos a 2.4 por ciento; especialmente, impulsado por cultivos puntuales como el cardamomo, el banano y plátano, así como algunas leguminosas.

Además, resalta que productos no tradicionales como las frutas frescas, secas o congeladas, así como aquellos alimenticios no transformados también sostuvieron relevantes incrementos.