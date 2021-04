Cinco cosas que debe saber de los Oscar de la pandemia

Estos tiempos que corren serán recordados como los tiempos de pérdida. De los cambios a regañadientes, de saber soltar y del sometimiento asfixiante hacia el naufragio de la incertidumbre sin mayor explicación. Muchos dicen: “Es la vida” y “se abren nuevos horizontes”. Hay lemas y refranes para todo, pero lo cierto es que jamás volveremos a ser los mismos.

Sobre esas líneas argumentales camina una película como Sound of Metal, que relata la historia de Ruben (Riz Ahmed), un talentoso baterista que enfrenta el deterioro dramático de su audición. Ruben y su novia Lou tienen una banda de rock y juntos viajan de concierto en concierto, viviendo al día. Una mañana, Ruben descubre que no puede escuchar y, después de ir con el médico, debe enfrentar la nueva realidad. Al buscar opciones, el especialista le informa de una operación en la que se le colocará un dispositivo para poder escuchar, aunque no con la claridad de antes.

Lou conduce a Ruben a un hogar para discapacitados y conoce a Joe, un veterano de Vietnam que perdió su audición al caerle cerca una bomba. Joe intenta encaminar a Ruben hacia la aceptación y le abre un mundo de oportunidades y convivencias. Sin embargo, Ruben no deja de pensar en operarse, regresar con su novia, retomar su vida como músico y salir de gira. Luego de instalarle el dispositivo, Ruben descubre que el sonido que escucha es artificial y metálico, de ahí el título de la película. Cuando regresa al hogar, le dicen que el dispositivo bloquea el camino hacia la aceptación de ser una persona con discapacidad y tiene que irse.

La actuación del inglés Riz Ahmed es muy transparente. Podemos entender y sentir empatía ante el tormento incomprensible que significa no escuchar, procesar el fallo de su propio cuerpo y ser víctima de las circunstancias.

La película independiente de EE. UU. está dirigida por Darius Marder. Sound of Metal es su tercer trabajo, luego del documental Loot (2008) y de The Place Beyond the Pines (2012). Marder y Nicholas Becker, sonidista en Arrival (2016) y Gravity (2013), se dieron a la tarea de mostrar la agonizante pérdida del oído y el sonido, con el dispositivo. El filme es difícil, nos pone en la silla y nos pregunta “¿Qué haríamos?”.

Falcon y El soldado del Invierno

Esta ha sido una miniserie entretenida que nos relata lo que sucede después del “Blip” en Los Vengadores. Sam Wilson (Anthony Mackie) debe rehacer su vida luego de la desaparición provocada por Thanos y el chasquido de las gemas. Lo mismo le sucede a Bucky, el amigo incondicional del Capitán América, Steve Rogers, quien debe buscar un propósito de vida.

La narrativa también ahonda en búsqueda del nuevo Capitán América. Mientras esto sucede, una nueva especie de supersoldados, con las mismas características de Rogers, es descubierta. Esta miniserie llega a su fin hoy, y se ve de una sentada. A diferencia del drama que significó WandaVision, aquí hay mucha acción acompañada de una trama inquietante.