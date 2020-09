Carla Morrison explora su interior en el camino al “Renacer”

La cantante mexicana Carla Morrison estrenó el sencillo Ansiedad, el primer capítulo de su próximo disco, Renacer, en el que explora su interior y habla sin tapujos sobre las cosas que la componen como persona y artista.



“Siento que me vine para acá (París) y tuve que cuestionar lo preestablecido en mí: por qué estaba triste, por qué me sentía juzgada, qué era lo que me incomodaba… Tuve que cuestionármelo y cambiarlo como en el Renacimiento. Sigo siendo yo pero una versión que me encanta y me cae bien”, expresó la autora de temas como Disfruto y Te regalo.



Con este disco, la reconocida cantautora dibuja un antes y un después en su carrera, adentrándose en el pop y hablando de temas a los que antes no les cantaba.

Además, el conservatorio de jazz en el que estudia actualmente le abrió la mente en muchos sentidos, contó: “Una de las cosas que me ayudó fue que pude regresar a la escuela, (…) fue bonito aprender de mis maestros y del feedback. Me ayudó mucho a querer colaborar con otra gente, aprender de otra gente, me hizo ver cosas que podía cambiar”.



En este sentido, narró que este sencillo se mueve más en lo pop porque tenía ganas de sonar más global y mostrar a la Carla que lo pasa bien y también a la Carla que lo pasa mal, pero no necesariamente se muestra con su guitarra y su tristeza. “Yo soy una mujer de muchos colores”, sentenció.



Morrison regresa después de un tiempo sin sacar música y renovada o renacida en muchos sentidos, y lo hace con ilusión y valentía a pesar de ser consciente de que en ocasiones el público es receloso a los cambios y puede que echen en falta su guitarra: “Es lo que soy, no puedo reprimirme por quedar bien con algunos”.

Por el momento, la canción supera la 588 mil visualizaciones en YouTube desde su publicación y la artista ha recibido el agradecimiento de muchas personas que se sintieron identificadas con la letra, algo que para ella es más que suficiente y que siempre ha buscado.

Además, es una canción que resulta catártica para ella por hablar de la ansiedad y normalizarla desde sonidos movidos y enérgicos. “Lo que me motivó a hacer esta canción es que había escrito de amor, de desamor y de otras cosas pero nunca había admitido a una de mis enemigas más grandes que es la ansiedad. (…) Me gustaría que la gente percibiera que se puede hablar de estos temas pero con un sonido mas moderno”, detalló.



Asimismo, consideró que la situación actual de la pandemia de coronavirus era un buen momento para lanzar Ansiedad porque hay muchas personas que la sufren debido a la incertidumbre y el confinamiento.



En cuanto a los cambios en el mundo que se están dando por el Covid-19, la cantante se mostró contundente pero positiva. “Esto va a afectar la vida de todos nosotros. (…) Siento que es un simulacro de lo que realmente va a pasar. El planeta se está calentando, es como una especie de simulacro pero quiero tener fe, pensar que es una llamada de atención que dice hacia donde tenemos que ir”, opinó.



Por último, la cantante se mostró muy ilusionada con su vida en París, que le ayudó desde que llegó hace dos años a tomarse las cosas con calma y a comprender que el arte es una labor bonita y que necesita tiempo.



“Este regreso a la música ha sido más preparado para mí, más pensado, no de una manera estratégica, sino que el día de mañana que llegue a subirme a un avión y promover mi música en el mundo tenga toda esa solidez y profundidad, que me mantenga ahí cuando estoy cansada”, sentenció.

*EFE