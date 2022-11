Camilo y Grupo Firme, con su éxito Alaska

Foto: Cortesía Extreme Studios

Alejandro Alonzo

Algunos cómics ofrecen versiones revisionistas de historias populares. Si bien las narrativas a menudo se basan en eventos de la vida real, los autores también han optado por crear versiones alternativas de la historia de los superhéroes, revisando así efectivamente la historia del género en el proceso.

Los eventos de la vida real frecuentemente informan relatos fantásticos. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial es frecuentemente referida en los cómics de superhéroes. Superhéroes como Superman y el Capitán América sirven como metáforas de la intervención de los Estados Unidos en la guerra y el posterior ascenso al estado de superpotencia, mientras que las revisiones de sus personajes han comentado sobre la creación de la historia misma.

El Capitán América es especialmente interesante como figura histórica. Originado en 1941, dejó de ser publicado debido a las bajas ventas, hasta que volvió a retomar su papel de héroe estadounidense durante la década de los sesenta.

Los escritores describen con frecuencia a Cap como un anacronismo vivo y palpitante de una era pasada más simple, cuando los valores estadounidenses como el deber y el patriotismo parecían la base del heroísmo. Aunque la mayoría de las veces se le atribuye una lealtad incuestionable al gobierno tradicional, el liderazgo del Capitán América en la resistencia durante el evento Civil War recuerda otra tradición de otros períodos de la historia estadounidense, pues los superhéroes se enfrentan a una mayor censura pública cuando se ven obligados a registrar sus habilidades y elegir si cooperar o no con los nuevos controles que ha impuesto el Gobierno.

Supreme: The Story of the Year (2002) y Supreme: The Return (2003), de Alan Moore, ofrecen otra revisión del mito de Superman. Supreme es un superhéroe creado en 1992 por Rob Liefeld y Brian Murray. Con su variedad de referencias irónicas a las convenciones de superhéroes de cómics, Supreme es una parodia flagrante del género de superhéroes.

Aparece en una variedad de disfraces y formas que varían según el período, la edad, el género y las habilidades. Estas variaciones llaman la atención sobre la variabilidad de su personaje a lo largo del tiempo, en lugar de la supuesta atemporalidad típica de los personajes de superhéroes.

Supreme es un tributo especialmente a la Edad de Plata de los cómics y las técnicas que los dibujantes de cómics usaban comúnmente en ese momento. Las propias realizaciones de Supreme en el personaje de que él es solo uno de los muchos Supremes y que sus recuerdos están escritos por un grupo de autores, rinden homenaje a la historia de la autoría de los cómics.