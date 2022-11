Bruce Springsteen celebra con Only The Strong Survive

Ya se encuentra disponible el nuevo álbum del cantante estadounidense Bruce Springsteen, el cual se titula Only The Strong Survive, una colección de 15 canciones de música soul.

El disco es una producción de Ron Aniello, con los catálogos legendarios de Motown, Gamble y Huff, Stax y más. El compositor ya había compartido sus versiones de Do I Love You (Indeed I Do), Nightshift y Don’t Play That Song, y lanzó el video oficial de su actuación en Turn Back The Hands Of Time, el éxito de ventas de Tyrone Davis de 1970, coescrito por Jack Daniels y Bonnie Thompson.

Para celebrar el estreno, el intérprete aparecerá en The Tonight Show con Jimmy Fallon, hoy y el 24 de noviembre, en la noche de Acción de Gracias. También ha hablado recientemente con Howard Stern en SiriusXM, y con Questlove en su podcast Questlove Supreme.

Además de la voz principal de Springsteen y la producción de Aniello, Only The Strong Survive cuenta con las voces invitadas de Sam Moore, arreglos completos de Rob Mathes, The E Street Horns y los coros de Soozie Tyrell, Lisa Lowell, Michelle Moore, Curtis King Jr., Dennis Collins y Fonzi Thornton. La producción es de Rob Lebret y producida por Jon Landau en Thrill Hill Recording, en Nueva Jersey.

Aquí el video Turn Back The Hands Of Time, dirigido por Thom Zimny.