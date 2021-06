Brasil enlaza su sexta victoria y frena en seco a Paraguay

Asunción, EFE.- Brasil derrotó este martes a Paraguay por 0-2 con un gol de Neymar y un pase suyo a Lucas Paquetá, y con 18 puntos de 18 posibles abrió 6 de ventaja sobre Argentina, segunda selección en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Qatar.



La selección de Paraguay quedó estacionada con 7 puntos. Los de Eduardo Berizzo hoy quisieron pero no tuvieron opciones en un partido en el que apenas crearon peligro real ante un rival que dio la impresión de jugar a medio gas.



Ello pese a arrancar atacando en bloque, con Ángel Romero como ariete, aunque nunca tuvo la asistencia debida.



Sin embargo la realidad se impuso ya en ese comienzo, en el minuto cuatro y en la primera jugada de Brasil: Gabriel Jesús enlazó un contragolpe que desembocó en un pase a Neymar, que solo ante el arquero Antony Silva puso adelante a la canarinha.



La albirroja intentó reponerse con voluntad de generar, si bien no construía con rigor hasta que en el 23 Miguel Almirón tuvo la más clara oportunidad al recoger un pase de Robert Rojas que detuvo Ederson.



No obstante, los dirigidos por Tite contenían con seguridad a la espera de adelantar sus alfiles, por supuesto Neymar como creativo, siempre muy suelto y vistoso.



En la segunda mitad Brasil volvió a enseñar sus garras, con Neymar marcando la diferencia y poniendo en apuros a Paraguay con sus peligrosas combinaciones con Gabriel Jesús y Firmino, además de un Marquinhos que hizo la primera incursión de peligro de ese comienzo del periodo.



Minutos después falló Neymar el que se cantaba el segundo, en tiro que se fue algo cruzado.



Paraguay mostró más mordiente, siendo la más atinada de gol en todo el partido el disparo del recién salido Alberto Espínola, en la primera intervención comprometida de Ederson.



Sin embargo se impuso la mayor jerarquía y de nuevo Neymar fue el protagonista, sorteando el desorden defensivo de los locales y sirviendo en bandeja de plata a Lucas Paquetá para que este marcara el 0-2 definitivo.