BID otorgará préstamo para telefonía rural

El quetzal tuvo un comportamiento estable el año pasado; se cotizó en 7.78 en promedio frente al dólar. Para reducir la volatilidad, el Banco de Guatemala (Banguat) ha tenido una participación efectiva en el mercado cambiario, aseguran autoridades de la institución.

Por medio de la regla de participación, el banco central compró en 2020 US $1 mil 777 millones y mediante el mecanismo de acumulación de reservas, US $734 millones. También vendió US $501 millones en diferentes episodios, para evitar la inestabilidad, detalló Sergio Recinos, presidente del Banguat.

“Por el tema de contagio (de Covid-19) el tipo de cambio se disparó Q0.20 un par de días; para atenuar ese movimiento tan brusco el Banco de Guatemala participa en el mercado y nuevamente se retorna a una estabilidad. Finalmente cierra con una pequeña depreciación de 1.2 %”, manifestó Recinos.

El funcionario sostuvo que, si bien el tipo de cambio es fluctuante, determinado por la oferta y la demanda, no ha tenido una volatilidad en exceso, como sí la han tenido otras monedas.

2021

En lo que va de este año, el banco central ha comprado US $44 millones. “Estamos también observando que en el mercado se sigue configurando un exceso de divisas”, refirió Recinos.

Para Paulo de León, de Central American Business Intelligence, el tipo de cambio continuará estable en 2021, por la entrada de divisas producto de las exportaciones de commodities y por las remesas. También porque no se están adquiriendo divisas por la compra de gasolina, ya que la gente está conduciendo menos sus vehículos.

“Creo que en los siguientes meses se va a apreciar el tipo de cambio. Ha estado alto por la demanda en importaciones, pues el cierre de 2020 fue bueno para muchos sectores que se habían quedado sin inventarios. Pero una vez cese la demanda, y empiecen a entrar los dólares de los commodities, el tipo de cambio bajará”, proyectó De León.