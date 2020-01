“Better Call Saul” terminará en su sexta temporada

Better Call Saul, la serie derivada de Breaking Bad que protagoniza Bob Odenkirk dando vida a un peculiar abogado, culminará su andadura con su sexta temporada.



La cadena AMC anunció ayer el final de esta serie en un acto de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA) en Pasadena (California, EE.UU.). De esta manera, los fans de Better Call Saul aún podrán disfrutar de dos temporadas más de este show televisivo, ya que la quinta tanda de episodios comenzará con dos capítulos que se emitirán en dos noches consecutivas: el 23 y el 24 de febrero.



La temporada final de Better Call Saul tendrá 13 episodios y llegará a la pantalla en 2021. “Desde el día uno, mi sueño era contar una historia completa de nuestro complicado y arriesgado héroe. No podríamos estar más agradecidos a los fans y los críticos que han hecho este viaje posible. El próximo mes empezaremos a trabajar en la sexta y última temporada”, dijo hoy Peter Gould, el showrunner de Better Call Saul.



Configurada como precuela de Breaking Bad, una serie que está considerada como una de las joyas de la televisión estadounidense de todos los tiempos, Better Call Saul ha incluido, además de Bob Odenkirk, a otros actores que aparecieron en la producción principal como Giancarlo Esposito o Jonathan Banks.



Asimismo, los responsables de Better Call Saul contaron hoy que Dean Norris, que interpretaba a Hank en Breaking Bad, aparecerá en la quinta temporada de esta precuela.



Sobre los rumores y deseos entre los fans de ver a Bryan Cranston y Aaron Paul repitiendo en Better Call Saul sus icónicos papeles de Walter White y Jesse Pinkman, respectivamente, el equipo de esta serie descartó que aparezcan en la quinta temporada.



No obstante, sí dijeron que les encantaría trabajar con ellos, quizá dejando así abierta la puerta a que puedan salir en la última temporada.



Vince Gilligan, el creador y el gran cerebro detrás de Breaking Bad y Better Call Saul, estrenó en 2019 la película para Netflix El Camino: A Breaking Bad Movie, una cinta que protagonizó Aaron Paul y que contaba qué le había sucedido a Jesse Pinkman después del final de Breaking Bad.

*EFE