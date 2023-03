Banano representa el 30 por ciento del PIB agrícola

La producción de banano representa casi una tercera parte del producto interno bruto (PIB) agrícola y, por lo tanto, es una fuente importante de trabajos dignos que mejoran la calidad de vida de los guatemaltecos, informó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

La siembra y cosecha del fruto equivale a un 30 por ciento del mencionado rubro. “Esta es una de nuestras principales exportaciones agroindustriales. Debemos sumarle que es un importante sector generador de empleo, con un aporte de al menos 300 mil directos e indirectos”, indicó la citada cartera por medio de un comunicado de prensa.

Crece demanda

En los últimos años, las ventas al mercado internacional de ese fruto evidencian un incremento. En 2022 el comercio alcanzó los US $942 millones, US $99.7 millones más en comparación con los registros del año anterior (US $842.3 millones); es decir, un alza del 11.8 por ciento, de acuerdo con el Banco de Guatemala (Banguat).

En tanto, en 2021 creció en US $29.2 millones en comparación con el período previo (US $813.1 millones), 3.6 por ciento más, según cifras oficiales.

Medidas preventivas

Debido a ello, el país ha impulsado acciones para prevenir el ingreso al territorio nacional del Fusarium Oxisporum Raza 4 Tropical, una plaga que ataca a las plantas del aludido cultivo, y se prepara a fin de conocer cómo manejar la enfermedad, en caso sea necesario.

De esa cuenta, recientemente, las autoridades organizaron un simulacro en la Escuela Nacional Central de Agricultura (ENCA), en el cual participaron más de 80 profesionales de la sanidad vegetal del ámbito local y expertos de Colombia, México, Costa Rica y Honduras.