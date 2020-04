Bacca muestra su colección de camisetas con las de Rakitic, Vitolo y Villa

El delantero colombiano del Villarreal Carlos Bacca mostró este miércoles su colección de camisetas de jugadores de futbol en la que figuran las de futbolistas con los que ha compartido vestuario o a los que se ha enfrentado, entre las que destacan las de Iván Rakitic, Víctor Martín «Vitolo» y David Villa.

«Estas tres camisetas son muy especiales para mí en lo personal y son las que guardo con más cariño», explicó el atacante colombiano al describir su museo en un vídeo difundido por su club.

Bacca afirmó que siempre ha admirado a David Villa como futbolista y persona, mientras que con Vitolo y Rakitic compartió vestuario en el Sevilla. «Vitolo ha sido un gran compañero y un amigo, y Rakitic me ayudó a crecer y me dio los mejores consejos. Es un gran ser humano y uno de los jugadores de más calidad con los que he compartido vestuario», añadió.

De entre los futbolistas que el delantero admira están las camisetas de Thierry Henry (con el Red Bull de la MLS) y de Karim Benzema, entre otros.

El 'museo' de Carlos Bacca #VillarrealTV 📺 | Por diferentes ligas, por países, selecciones… @carlos7bacca tiene tantas camisetas y recuerdos que ha creado… ¡Su propio museo 🏛😱!#EndavantMésQueMai#EsteVirusLoParamosUnidos Publicado por Villarreal CF en Miércoles, 22 de abril de 2020

Bacca comenzó este repaso por sus recuerdos gracias a esas camisetas que tiene agrupadas por equipos en los que ha militado y con las que ha debutado, rivales con los que se ha enfrentado y grandes jugadores.

En el sector de camisetas de equipos en los que ha militado, están las de Villarreal, Sevilla, entre las que destaca la de la final de la Liga Europa en Varsovia, Milán, Brujas, y las de sus inicios en Junior y Barranquilla de Colombia.

Otro grupo destacado es el de las de jugadores colombianos con los que ha coincidido y se ha enfrentado, entre ellos Jeison Murillo, James Rodríguez o Jackson Martínez, y a las que se suman las de rivales de ligas como la belga, italiana o española, además de las de futbolistas a los que se ha enfrentado con su selección.