Aumenta 76.5 por ciento favorecidos con jornadas móviles

#VacunaVPH | Protege tu futuro, ¡no esperes más!



Si tienes entre 9 y 16 años y aún no has recibido la vacuna contra el VPH, no dejes pasar esta oportunidad. Acude junto a tus padres al servicio de salud más cercano y solicita tu vacuna. 💉🌸 pic.twitter.com/Vas6EcObEy