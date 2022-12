Árbol navideño decorado con botellas de vidrio ilumina la Avenida Petapa

Cortesía: Sony Music

La cantante española Rosalía se une con la rapera estadounidense Cardi B, para cantar Despechá RMX.Esta canción se estrenó originalmente en el verano europeo con el apoyo de los fanáticos y críticos: fue el nuevo lanzamiento global número 1 en streams en Spotify.

La intérprete cerró ayer en Accor Arena de París, su primera gira mundial Motomami World Tour que fue de las más comentadas, aclamadas con sus inolvidables coreografías. El enorme espectáculo producido por Live Nation consistió en 46 shows en 15 naciones.

Su álbum Motomami recopiló numerosas distinciones como Mejores Álbumes de 2022 que incluyen, entre otros, New York Times, Variety, Rolling Stone, Billboard, Pitchfork, People, NME y Line of Best Fit. Rosalía ha aparecido recientemente en las portadas de las revistas de Rolling Stone, Vogue Italia y Vogue España.