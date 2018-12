Anne Hathaway podría protagonizar “Sesame Street” en acción real

La actriz estadounidense Anne Hathaway negocia con el estudio Warner Bros. protagonizar una película de acción real de Sesame Street, informó el medio especializado Collider.

Jonathan Krisel, quien fue uno de los creadores de la serie Portlandia, sería el elegido para dirigir esta película inspirada en el famoso programa infantil y que tendría la forma de un musical.

En este proyecto acerca de Sesame Street también está involucrado Shawn Levy, productor que ha sobresalido detrás de las cámaras en la serie Stranger Things o la cinta Arrival (2016).

Primeros pasos

Collider apuntó que las conversaciones entre Hathaway y Warner Bros. están todavía dando sus primeros pasos, mientras que medios como Variety o The Hollywood Reporter aseguraron hoy que la actriz también tiene sobre la mesa una oferta para participar en la película The Witches, de Robert Zemeckis, que podría impedir su incorporación al filme de Sesame Street.

Ganadora del Óscar a la mejor intérprete de reparto por Les Misérables (2012), Hathaway ha brillado en cintas como The Princess Diaries (2001), The Devil Wears Prada (2006), Colossal (2016) y la reciente Ocean’s Eight (2018).

La actriz estrenará en enero el thriller Serenity, en el que comparte protagonismo con Matthew McConaughey.

*EFE