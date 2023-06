Alcaraz se deja un set, pero avanza a tercera ronda

Foto: EFE

París, EFE. El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, avanzó a tercera ronda de Roland Garros pese a dejarse la primera manga del torneo contra el japonés Taro Daniel, 112 del ranquin, 6-1, 3-6, 6-1 y 6-2, en un partido jugado en un ambiente desapacible por el viento.



El murciano se mostró muy sólido en todo el encuentro, pero perdió la concentración en el segundo set, con lo que deja algunas dudas para rondas más elevadas y contra rivales de más peso.

“Es muy difícil jugar en estas condiciones, he intentado estar concentrado pero con el viento no es fácil; creo que he podido dar un elevado nivel pese al viento”, dijo el español, quien agradeció el apoyo que le está dando el público y, después de pensárselo bien, escribió en la cámara un j’aime Paris.

Su siguiente rival será, como estaba previsto, el canadiense Denis Shapovalov, quien se impuso, al dejar también un set, al italiano Matteo Arnaldi, 6-2, 3-6, 6-0 y 6-2. Alcaraz nunca se ha medido al canadiense, favorito 26, quien luego de un bajón de juego parece haber recuperado su mejor nivel.