Albergados continúan con apoyo humanitario

La Embajada de Canadá en Guatemala donó US $6.5 millones, de los cuales US $1.5 millones se destinarán a ayudar a los afectados por las depresiones tropicales Eta e Iota y US $5 millones para trabajo de resiliencia de mujeres de Alta Verapaz. El aporte fue entregado en las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. • José Mazariegos