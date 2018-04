Agenda cultural

Teatro

Reflexione

Ximonïc es una obra creada a partir de danza, música y leyendas mayas. El montaje, que lo invita a reflexionar acerca de los miedos y ataduras, se presenta hoy a las 19:00 en el Centro Cultural de España, 6a. avenida 11-02, zona 1. Admisión Q30. Los boletos estarán disponibles 1 hora antes de la función.

Regreso esperado

Gracias al éxito cosechado en su primera temporada, vuelve a escena Toca toc. Las funciones son hoy y mañana a las 20:00 y el domingo a las 17:00 en la sala Roof Top de Oakland Mall. Costo Q150.

Póker

El espectáculo Póker de comediantes reúne a Jairon Salguero, Rodolfo Romero, Kike Cano y Juan Andrés. Véalos hoy y mañana a las 20:30 en el Teatro Las Máscaras del Centro Comercial Tikal Futura. Admisión Q75 y vip Q85.

Ría

El día que Teco temió es un show que promete hacerlo reír. Concurra hoy y mañana a las 20:30 y el domingo a las 17:30 al Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1. Costo Q65.

Cena

Mónica Sarmientos y su compañero Palín suben a escena con la pieza cómica La cena. Asista mañana a las 19:30 a Camino del Diamante, 5a. avenida 20-28, zona 14. Admisión Q50.

Familiar

Elvira, una chica de 9 años, se topará con Ese terrible gusano de la ignorancia. Esta obra familiar se presentará el domingo a las 16:00 en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano, ruta 1, 4-05, zona 4. Costo Q75.

Música

Recital

Descubra el talento de los alumnos del Héctor Castro en este Recital de violín. Acuda hoy a las 16:30 al Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara, 5a. calle y 3a. avenida, zona 1. Entrada libre.

Watson

Los Watson toman el escenario, hoy a las 17:00 en Inédito, 5a. avenida y 14 calle, zona 10. Admisión por consumo.

A bailar

Muisis Rastaman lo pondrá a bailar con un repertorio de canciones

reggae. Su actuación es hoy a las 20:00 en La Maga Gitana y Genuina, 6a. avenida A 18-83, zona 1. Costo Q10.

Abra las puertas

The Doors of Perception ofrece un tributo a la emblemática agrupación de The Doors. Escúchelos hoy a las 20:00 en Soma, 11 calle 4-27, zona 1. Admisión Q50.

Miscelánea

Yoga

Este fin de semana también es para relajarse con la sesión Yoga juntos. Asista hoy a las 10:00 y mañana a las 10:00 y 11:00 a Avia, 12 calle 2-25, zona 10. Admisión gratuita.

Mercadillo

Todo lo que necesita, cosas nuevas o usadas, está en el Pulguero Tatuana. Concurra hoy de 13:00 a 19:00, mañana de 9:00 a 19:00 y el domingo de 9:00 a 17:00 a Pasaje Tatuana, 6a. avenida 3-24, zona 1. Sin costo.

Desde Nueva York

La Metropolitan Opera HD Live continúa con Luisa Miller, de Giuseppe Verdi. La proyección será mañana a las 10:30 en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano, ruta 1, 4-05, zona 4. Admisión Q160.

Exposiciones

Origen

Los cuadernos de sketch de distintos diseñadores, ilustradores y artistas gráficos serán expuestos en Origen. Disfrute esta muestra, hoy a las 19:30 en Capiusa, 12 calle 3-08, zona 1. Sin costo.

Cine

Oh, el amor

Goodbye first love, más que un filme es una crónica acerca del amor entre Camille y Sullivan. Véala hoy a las 18:00 en La Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ningún costo.