Agenda cultural

Música

OSN

Piezas de famosos musicales sonarán en Noche de Broadway, a cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Este concierto es hoy a las 19:30 en el Auditórium de la Universidad Panamericana, diagonal 34, 31-43, zona 16. Admisión Q50.

Rap + jazz

Kontra muestra sus Rimas y relatos. Las presentaciones son hoy y mañana a las 20:00 en el Teatro Dick Smith del Instituto Guatemalteco Americano, ruta 1, 4-05, zona 4. Costo Q50.

Pearl Jam

En Once You, were in my rearviewmirror, escuche lo mejores temas de Pearl Jam. Acuda hoy a las 20:00 a Soma, 11 calle 4-27, zona 1. Admisión por consumo.

Déjese conquistar

Érick Carrillo interpreta música para el corazón. Enamórese de su sonido hoy a las 20:30 en la Maison de France, 13 calle 7-98, zona 10. Entrada libre.

Español alternativo

Viva una noche con la música de El mató a un policía motorizado y un recorrido por lo mejor del rock alternativo en español. Concurra mañana a las 20:00 a Soma, 11 calle 4-27, zona 1. Admisión por consumo.

Teatro

Grandes figuras

Roger Ovalle, Helena Solares, Marylena Jeréz y Fernando Juárez actúan en la comedia musical Good Bye Belize? Véala hoy y mañana a las 20:30 y el domingo a las 17:00 en la Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Admisión: plata Q160 y balcón I Q125.

Ría

En El día que Teco temió no falta la diversión. Las presentaciones son hoy y mañana a las 20:30 y el domingo a las 17:30 en el Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1. Costo Q65.

Para fans de Almodóvar

Lo que he soñado de mí misma es un montaje que revive icónicas escenas del universo de Pedro Almodóvar. Asista mañana a las 20:00 a Casa Celeste, 6a. avenida A 10-51, zona 1. Admisión Q50.

Cine

Venezuela

Luis Alberto Lamata dirige el filme venezolano Bolívar, el hombre de las dificultades. Asista hoy a las 18:00 a La Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Ningún costo.

Memoria histórica

Los ofendidos es un documental salvadoreño que resalta la importancia de recuperar la memoria histórica. La función es hoy a las 20:05 en La Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin costo.

Animación japonesa

Disfrute de la cinta de animación japonesa La tumba de las luciérnagas, mañana a las 18:30 en Mona Café, vía 7 ruta 5, 5-01, edificio A4, local 103, zona 4. Admisión por consumo.

Literatura

Wotke

Luz de Adán es el nuevo título del escritor Gabriel Wotke, publicado por Editorial Cultura. El lanzamiento es hoy a las 18:00 en el Centro Cultural de España, 6a. avenida 11-02, zona 1. Admisión gratuita.

Otra visión

Pedro Palma Lau realiza un recorrido personal por la figura de Ernesto Che Guevara en el libro Habana Hilton. La presentación será mañana a las 15:00 en el Fondo de Cultura Económica, 6a. avenida 8-65, zona 9. Sin costo.

Exposiciones

Conversatorio

Los artistas participantes en el proyecto Sin Visa conversan acerca de sus obras. Acuda hoy a las 18:30 al Fondo de Cultura Económica, 6a. avenida 8-65, zona 9. Ningún costo.

Familiar

Taller

Lucrecia Muñoz dirige el Club Saltapericos, un taller infantil que abordará la creación de Marlov Barrios y la música de Jorge Sarmientos. Asista mañana a las 11:00 al Fondo de Cultura Económica, 6a. avenida 8-65, zona 9. Entrada libre.