Agenda cultural

Teatro

Espiritual

La Vía Dolorosa se ha convertido en un clásico teatral de la Semana Santa. Este año, las funciones serán hoy, mañana y el domingo a las 19:00 en la Fráter Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco. Sin costo.

Stand up

Serán seis personajes quienes le muestren su visión del mundo en el Show de Stand Up Comedy. Acuda hoy a las 20:00 a Saberico, vía 4, 1-43, zona 4. Admisión gratuita.

Estrógeno

Las mujeres son las encargadas de hacer el humor en Estrógeno. Vea esta propuesta de comedia, hoy a las 20:30 en Trovajazz, vía 6, 3-55, zona 4. Costo Q65.

De risa

Más sabe el diablo se despide de la cartelera, pero no con lágrimas sino con risas. Las presentaciones serán hoy y mañana a las 20:30 en el Teatro Las Máscaras, del Grand Tikal Futura Hotel. Admisión Q70 y Vip Q80.

Cómicos

Este fin de semana hay algo seguro y es que El día que Teco temió lo espera sobre las tablas. Concurra hoy y mañana a las 20:30 y el domingo a las 17:30 al Teatro Don Juan, 7a. avenida 5-37, zona 1. Costo Q65.

A celebrar

Se aproxima el Día del Teatro y quienes forman parte de este mundo lo celebran con una Comparsa. Únase mañana desde las 10:00 en la Plaza de la Constitución, zona 1. Entrada libre.

Música

Fuera de lo común

Punk’n’Jazz Parade sube al escenario para contagiarlo con sus mezclas poco comunes. Escuche a este dúo hoy a las 20:00 en Para la Gente, 4a. calle Oriente no. 15, Antigua Guatemala. Sin costo.

Recorra

Give me all your poison hace un recorrido por la discografía de la agrupación My Chemical Romance. Asista hoy desde las 20:00 a Soma, 11 calle 4-27, zona 1. Admisión por consumo.

Pamela Flores

Entre colores neón y una estética psicodélica, lo espera música electrónica y el chelo de Pamela Flores. Acuda mañana a las 20:00 a Casa Celeste, 6a. avenida A 10-51, zona 1. Costo Q30.

Mezcla sonora

Músicos de distintas nacionalidades se fusionan en el proyecto Taka Di Naga. Disfrute sus sonidos, mañana a las 20:00 en Para la Gente, 4a. calle Oriente no. 15, Antigua Guatemala. Admisión por consumo.

Nuevo disco

La rapera guatemalteca Rebeca Lane realiza el preestreno de Obsidiana, su nuevo disco. La presentación será mañana a las 21:00 en Soma, 11 calle 4-27, zona 1. Costo Q100.

Cine

Il Postino

Un cartero fascinado con Pablo Neruda desencadena la trama del filme Il Postino. Vea esta cinta hoy a las 18:00 en la Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Entrada libre.

Documental

Cuando las montañas tiemblan es un documental de Pamela Yates, que aborda un trozo esencial de la historia de Guatemala. La función será mañana a las 15:00 en la Sala de Cine del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Sin costo.

Literatura

Poetas

Distintas editoriales independientes participan en un festival dedicado al Día de la Poesía. Asista mañana desde las 14:00 al Fondo de Cultura Económica, 6a. avenida 8-65, zona 9. Ningún costo.

Exposiciones

Inspiración

Désirée Iturbide D. crea pinturas a partir de fábulas y cuentos para niños. Aprecie su trabajo en la exposición Criaturas de un mundo mágico, mañana a las 17:00 en The Good Hotel, calle del Hermano Pedro no. 12, Antigua Guatemala. Admisión gratuita.