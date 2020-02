Agenda cultural

Después del trago amargo y las agruras que provocó el episodio IX, The Rise of the Skywalker, nuestro nervio infantil vuelve a ser invocado por The Mandalorian. El componente a favor es Jon Favreau, quien se convirtió en el showrunner de la serie. Favreau fue productor de Iron Man y Avengers, entre otros muchos trabajos cinematográficos.

Después de la intensa negociación para realizar un spin off de Star Wars con personajes secundarios, como Boba Fett, el Emperador Palpatine y hasta C3PO, finalmente le dieron el visto bueno a The Mandalorian. Al ser una serie para la plataforma de Disney, se apuntó a un público PG-13.

Dentro de la línea de tiempo del universo Star Wars, el título se desarrolla entre tres y cinco años después del episodio VI, Return of the Jedi, y 25 antes del episodio VII. La trama es acerca de un mandaloriano llamado Din Djarin, quien en su niñez es rescatado por unos cazarrecompensas mandalorianos, que lo cuidan y le enseñan a ser un cazarrecompensas diestro y peligroso.

La serie tiene un lenguaje cinematográfico similar al episodio VI, en que el desierto y el espacio son los ambientes principales. Y si ya viste el bebé Yoda en memes es por The Mandalorian. Aunque tiene una trama sencilla, y a veces predecible, es bueno ver que en el nuevo escenario de Star Wars hay potencial para muchos personajes previamente al episodio VII.

El elenco lo integran Pedro Pascal, Carl Weathers, Gina Carano y Giancarlo Esposito. Así que si te quedaste con ganas de seguir en este universo, esta es la serie para emocionarse de nuevo.

La segunda temporada de la franquicia Narcos México (Netflix) se estrenó ayer. Después del asesinato del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, por parte del Cártel de Guadalajara, el Gobierno de EE. UU. comienza la Operación Leyenda para vengar la muerte. A raíz de este acontecimiento, las relaciones entre el gobierno federal de México y los Estados Unidos llegan a un punto tenso.

Diego Luna está nuevamente en el papel de Miguel Ángel Gallardo Félix, el Jefe de Jefes de la Federación que reunía a todos los cárteles de México. La producción explorará la cruenta guerra y traiciones entre narcos y los Gobiernos mexicano y estadounidense. Es muy probable que esta segunda temporada finalice con la captura de Gallardo. Será interesante también si la franquicia decide explorar la vida de Joaquín el Chapo Guzmán, puesto que Telemundo ya hizo una serie de buena factura y buenos resultados.

En la plataforma Hulu se estrena hoy High Fidelity, en su versión femenina y siempre basada en el libro del británico Nick Hornby. La película de 2000 estuvo protagonizada por John Cusack, mientras que en la nueva aparece Zoë Kravitz, quien interpretará a la dueña de una tienda de música. Con el bum de los vinilos, nada tan oportuno en estos tiempos como desempolvar esta historia y ponerla en circulación. Cusack participará como guionista de la serie de 10 capítulos.