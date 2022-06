Aduanas de Honduras promueven la agilización del paso de transportistas

Las exportaciones crecieron el 24.2 por ciento en el primer cuatrimestre del año, en comparación con el mismo período de 2021, según estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat). “El monto total de las ventas nacionales al mercado externo se situó en US $5 386.1 millones, mayor en US $1050.5 millones (24.2 por ciento) al monto registrado hasta abril de 2021 (US $4335.6 millones)”, de acuerdo con el banco central.

Estados Unidos y Centroamérica encabezan, en ese orden, los principales destinos de las ventas nacionales.

Los productos más importantes, según su participación en el valor total de las exportaciones, fueron los artículos de vestuario con US $606.7 millones (11.3 por ciento) y el café, con US $459.9 millones (8.5 por ciento). También el azúcar, con US $354.0 millones (6.6 por ciento); grasas y aceites comestibles, con US $336.1 millones (6.2 por ciento), y banano, con US $324.4 millones (6 por ciento).

“Estos productos representaron el 38.6 por ciento del total exportado”, explicó el Banguat. En tanto que los principales destinos fueron Estados Unidos (EE. UU.), con US $1772.8 millones (32.9 por ciento), y Centroamérica, con US $1676.9 millones (31.1 por ciento). Además, la Eurozona con US $520.3 millones (9.7 por ciento); México, con US U$221.2 millones (4.1 por ciento), y la República Popular de China con US $113.0 millones (2.1 por ciento). Dichos “países y regiones en conjunto representaron el 79.9 por ciento del total”, se remarcó.

Las compras

El monto total de las importaciones se situó en US $10 466.1 millones, mayor en US $2,772.2 millones (36 por ciento) al registrado en el lapso analizado (US $7693.9 millones), enfatizó el Banguat.

El aumento en las compras estuvo influenciado principalmente por la variación positiva observada en materias primas y productos intermedios para la industria, con un aumento de US $1036.4 millones (46.7 por ciento), y por los combustibles y lubricantes, con un aumento de US $756.0 millones (67.2 por ciento).

Estas provinieron, de acuerdo a su participación, principalmente de EE. UU., con US $3756.9 millones (35.9 por ciento), y República Popular China, con US $1383.9 millones (13.2 por ciento).