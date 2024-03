Adesca apoya a los artistas para cumplir sus sueños

La banda británica UB40, originaria de Birmingham, alcanzó la fama en 1980 con su canción Food For Thought. Ese mismo año debutaron con su primer álbum, Signing Off, el cual fue muy bien recibido y llegó al número dos en las listas.



En 1983, su éxito Red Red Wine se convirtió en un hit mundial, alcanzando el primer puesto en varias emisoras de radio. La agrupación, inspirada por el formulario oficial para subsidios de desempleo, se originó en Birmingham, donde residían los hermanos Alastair (Ali) y Robin Campbell (Rob).



Entre sus éxitos se incluyen I Think It’s Going to Rain Today, One in Ten y diversas versiones de I Got You Babe y Red Red Wine. Han lanzado numerosos álbumes como UB 40, UB 44, Live in Moscow, So Destructive y Labour of Love, en 1983. Han vendido millones de discos en todo el mundo.



El 10 de mayo, la banda se presentará en el Fórum Majadas para compartir con sus seguidores todos sus éxitos, en un evento llamado Chavorrucos Party.

Compartirán escenario con el grupo nacional Alux Nahual. Las entradas están disponibles en Publitickets.com y el evento es organizado por Arceyut Producciones.