Accionan contra delincuencia en Parque Central

A raíz de denuncias ciudadanas acerca de la inseguridad en la Plaza de la Constitución, zona 1 capitalina, las fuerzas de seguridad incrementaron la vigilancia en el área.

“Con mi compañero estuvimos a nada de que nos asaltaran en la Plaza de la Constitución. No había ni un PNC con quién pedir auxilio. Acudí con la PMT y, aunque les grité auxilio, me dijeron que ellos no desempeñan esa labor”, afirmó una afectada por medio de la red social X.

Luego, pidió al titular del Ministerio de Gobernación (Mingob), Francisco Jiménez, su intervención a fin de mejorar la vigilancia en el lugar.

Ante ello, Jiménez le respondió que ya se estaba solucionando el problema con operativos montados por la Policía Nacional Civil (PNC) en los alrededores de la Plaza de la Constitución.

El Diario de Centro América publicó el pasado miércoles un reportaje acerca de lo que ocurre a diario en el citado lugar. Hay denuncias sobre venta de droga al menudeo, asaltos y contaminación ambiental y visual, entre otros aspectos.

Ayer, este medio realizó un sondeo para verificar la situación en el sector. Ya se ve más presencia de agentes de la PNC, lo que genera más confianza en turistas nacionales y extranjeros, que visitan ese sitio emblemático.