A empezar el año con propósitos

Los jóvenes emprendedores guatemaltecos, Diego Fernández, Lorena López, Fredy López, Sandy Rod, Eber Aguilar y Sergio Cevallos pasaron a la final de la competencia organizada por Entrepreneur’s Organization (EO), en el marco del Global Student Entrepreneurship Award (GSEA), en noviembre pasado, y enfrentarán nuevos retos el próximo 20 de enero.

20 de enero, fecha cuando participarán en la etapa final.

“En esta competencia participan estudiantes con grado académico técnico, licenciatura o maestría, en el rango de edad de entre 18 a 29 años y que su emprendimiento ha generado ventas de al menos US $500”, indicó Sofía Hegel, líder de emprendimiento.

“El ganador tendrá la oportunidad de representar a Guatemala en la gran final internacional, y podrá competir por los premios de US $5000, US $3000 y US $1500, tras lo cual generará conexiones internacionales”, añadió.

La EO brinda acompañamiento a los participantes, desde talleres hasta mentoring/coaching y les ofrece un amplio Networking, sin costo.