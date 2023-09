50 Ventanillas Únicas han sido habilitadas

Foto: Archivo

Las ventas del país en el mercado internacional cerraron en US $8744 millones al 31 de julio del año en curso, de acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala (Banguat).

Los productos más importantes según su participación en el valor total de exportaciones fueron vestuario, con US $917.1 millones (10.5 por ciento); café, US $773.9 millones (8.9 por ciento), y grasas y aceites comestibles, US $624.1 millones (7.1 por ciento).

3 rubros encabezan el listado de artículos enviados al extranjero.

El banano registró US $588.2 millones (6.7 por ciento), y el azúcar, US $482.6 millones

(5.5 por ciento). “Estos artículos representaron el 38.7 por ciento del total exportado”, detalló el banco

central.

Se mantiene tendencia

Como viene ocurriendo en los últimos años, el principal destino de las ventas la encabeza Centroamérica, que reporta US $2999.7 (34.3 por ciento), y Estados Unidos, US $2745.4 millones (31.4 por ciento).

Luego siguen la Eurozona, con US $854.7 millones (9.8 por ciento); México, US $383.5 millones (4.4 por ciento), y Panamá, US $188.5 millones (2.2 por ciento). Las citadas “naciones y regiones en conjunto representaron el 82.1 por ciento del total” del lugar final de las mercancías guatemaltecas, indicó el Banguat.

El año pasado, las exportaciones cerraron en US $15 684.2 millones, superiores en US $2064.4 millones; es decir, 15.1 por ciento más que las de 2021 (US $13 619.8 millones).