“Nomadland” toma fuerzas para los Oscar

La cinta Nomadland cumplió con los pronósticos, que la situaban como gran favorita en los Golden Globe de la pandemia. Triunfó como Mejor Película Dramática y puso rumbo fijo a unos Oscar a los que llegará claramente como la rival a batir.

La aclamada cinta Nomadland ganó, además, como Mejor Dirección (Chloé Zhao). Su único fue tropiezo que Frances McDormand no logró la distinción a Mejor Actriz Dramática, en la que dio la campanada Andra Day, por The United States vs. Billie Holiday.

A nadie le toma por sorpresa el éxito del filme. Recibió el León de Oro en Venecia, consiguió el Premio del Público en Toronto, y ha arrasado por las distinciones de la crítica en EE. UU. En los Golden Globe consolidó sus opciones de cara a los Oscar, al batir como Mejor Drama a The Trial of the Chicago 7.

Además Zhao hizo historia, al coronarse como la segunda mujer que recibe el premio de Mejor Dirección tras Barbra Streisand (Yentl, 1984). “Nomadland, en su corazón, es una peregrinación a través del luto y de la sanación. Así que para todos los que han pasado por este bello y difícil viaje en algún punto de sus vidas, esto es para ustedes”, dijo.