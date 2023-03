Dosis de positivismo de Thalía y Kenia Os

Se acercan los premios Oscar, reconocimientos anuales a la excelencia de los profesionales en la industria cinematográfica. Y junto con la premiación, se vienen mis pronósticos de 2023, liderados por la idea de que será una gran noche para la fantástica Everything Everywhere All at Once. Comencemos con las apuestas:

Mejor Película

Ganadora: Everything Everywhere All at Once. Que un mismo filme te haga reír y llorar, que te provoque deseos de romperle la cara al mundo y abrazar a tus seres queridos, es un logro único. Sin duda, fue mi favorita de 2022.

Perdedora: All Quiet On The Western Front. Un verdadero filme anti-guerra. Desgarrador y crudo. ¿Quién dijo que existen los héroes de guerra?

Mención especial: Top Gun Maverick. ¡Vaya peliculón!

Mejor Actriz Protagonista

Ganadora: Michelle Yeoh, por Everything Everywhere All at Once. Con su interpretación tanto explosiva como conmovedora, Michelle nos mostró verdaderamente cómo debe ser un multiverso. ¡Toma nota MCU!

Perdedora: Cate Blanchett, por TÁR. Una de mis actrices favoritas,

pero este año el hype no le favorecerá.

Mención especial: Ana de Armas, por Blonde. Aunque este filme nos dejó atolondrados, Ana demostró que va en camino a convertirse en una gran actriz, muy al estilo de las nominadas en esta categoría.

Mejor Actor Protagonista

Ganador: Brendan Fraser, por The Whale. Todos queremos que se anuncie a Brendan como ganador, llorar junto con él durante su discurso de agradecimiento y gritarle a la pantalla: “¡Estuviste genial en Airheads!”

Perdedor: Austin Butler, por Elvis. Pues Austin encarnó de maravilla al “Rey”, sobre todo en el canto y baile. Pero aceptémoslo: Tom Hanks opacó su brillo.

Mejor Director

Ganador: Martin McDonagh, porThe Banshees of Inisherin. Confieso que no lo he visto, pero muchos dicen que el filme está muy bien estructurado y que la dirección de McDonagh se nota en cuanto a las actuaciones y los demás elementos en la obra.

Perdedor: Steven Spielberg, por The Fabelmans. Esta leyenda del cine y creador de una de las fórmulas más acertadas en cuanto a filmes de aventura, no necesita más premios, menos Oscars. ¿O sí?

Mejor Película Animada

Ganadora:Pinocho, de Guillermo del Toro. Pienso que marcará una diferencia entre los filmes animados para adultos. Además, Guillermo es lo máximo.

Perdedora: Turning Red. Aunque apostar en contra de Disney es un deporte divertido, disfruté Turning Red como “la obra animé” de Pixar. Además, esa canción del grupito juvenil pop (música que tanto odié desde finales de los noventa mientras vestía mi camiseta de Korn) ahora me hace cantar “I’m never not by your side/your side your side” junto con mi hija.

Los Óscars se entregarán el domingo 12 de marzo. ¿Y tú, astuto lector, cuál es tu pronóstico?