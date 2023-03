RBD presenta Siempre he estado aquí

La temporada de verano ya está aquí. Con ella no solo llega una oleada de calor y frescura, sino también la época en que los festivales más grandes de Latinoamérica nos ofrecen las propuestas de nueva música, sin dejar de escuchar las clásicas que no nos podemos perder.

Estéreo Picnic, Lollapalooza y Pa’l Norte aglutinan año con año a una gran cantidad de artistas de distintos géneros musicales, y con ello crece la respuesta del público. El Festival Estéreo Picnic, que se realiza en Bogotá, Colombia, llega a su duodécima edición y, con esto, doce headliners de lo que para ellos es “un mundo distinto”.

Drake, Billie Eilish, The Chemical Brothers, Wu-Tang Clan, Rosalía, Tame Impala, Blondie, Lil Nas X, Twenty One Pilots, Morat, The 1975 y Bizarrap son algunos de los más esperados, que esperan llevarse los aplausos y ovaciones en cada una de las cuatro noches del festival, el cual se llevará a cabo del 23 al 26 de marzo próximos.

La espera debe continuar

Cuando en octubre del año pasado la banda estadounidense Blink-182 anunció su regreso con un nuevo disco y una nueva gira mundial, la generación del cambio del milenio ansiosamente esperaba que se publicaran las fechas de la gira. La gran sorpresa fue que sería parte de los headliners del Estéreo Picnic.

El pasado miércoles, por medio de un video colgado en el perfil oficial del festival, @festereopicnic, Tom Delonge, vocalista y guitarrista del mencionado grupo de punk-rock, anunció la cancelación de la participación de la banda en su gira por Sudamérica y México. La decisión se tomó tras una fractura en la mano izquierda de Travis Barker, baterista de la agrupación.

Al lamentar tal situación, Delonge confirmó que la agrupación estará presente en los mismos festivales el próximo año. Aún está a tiempo para escuchar éxitos como All the small things, Adam ‘s Song, Stay Together for the Kids y I miss you.

Con el anuncio de la cancelación de Blink 182, llegó la noticia de la participación de Twenty One Pilots. La banda formada por Josh Dun y Tyler Joseph promete hacer vibrar y llenar de energía el primer día en los campos de golf Briceño, lugar en donde se llevará a cabo el evento.

Otra de las apuestas del primer día, el 23 de marzo, es Tame Impala, quien regresa al festival desde su última participación en 2016. Kevin Parker vuelve con el sofisticado The Slow Rush, deseando hacer bailar a los participantes en su forma más pura.

