El 30 de noviembre de 2018, se conmemorará en el país un año más del Día del Periodista, el cual fue creado por el Decreto Número 47-72 del Congreso de la República, el 25 de julio de 1972, y publicado en el Diario Oficial, el 21 de agosto de ese mismo año. Hablar de periodismo, es hablar de una noble y arriesgada profesión que la debe caracterizar la seriedad, la honradez, el compromiso, la precisión, la acuciosidad, la claridad y el equilibrio en cuanto al traslado de la información, la cual tiene que estar apegada a la realidad de los hechos que se narran en la noticia. “El periodismo no es un acto de narcisismo, sino de servicio a los demás” externó el periodista y escritor argentino Tomás Eloy Martínez.

No debe perderse de vista que el trabajo de un periodista es mantenerse informado e informar a la población ávida de las noticias que diariamente se generan tanto en los diferentes puntos del territorio nacional como en el ámbito internacional. “Preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de informar”, apuntó el también ganador del Premio Internacional Alfaguara 2002, con su novela “El vuelo de la reina”. El respeto a la libertad de emisión del pensamiento se encuentra enmarcado en el Artículo 35 de la Constitución Política de la República “Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. La emancipación y la pluralidad de pensamientos y expresiones se hacen indispensables para consolidar la democracia de los pueblos, pues las ideas, los enfoques, las opiniones y los puntos de vista legítimos para unos y erróneos para otros, son los que forman nuestra propia opinión del o los temas que se expongan en el plano mediático. “Es absolutamente importante que exista libertad de prensa, libertad crítica y que por lo tanto es muy importante que los medios de comunicación reflejen la diversidad de puntos de vista, de opiniones”. “No hay mejor manera de medir el grado de libertad de un país que consultando su prensa”, dijo el Premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Por ello, es importante cuidar cada detalle de esa labor tan delicada y necesaria para informar a la ciudadanía de lo que acontece a su alrededor, pues también está expuesta a caer en las garras de la imprecisión por su alta competitividad de trasladar con rapidez e inmediatez la información recabada, depositando la confianza en fuentes que no siempre son de fiar como las redes

sociales.

Toda vez que la tecnología ha cambiado radicalmente la forma de consumir noticias y opiniones en el contexto mundial, lo cual produce muchas ventajas, pero también muchos riesgos. Pues para nadie es un secreto que por medio de las plataformas cibernéticas como el Facebook, Twitter, Instagram o WhatsApp, así como son utilizadas para comunicar infinidad de temas, también son usadas para engañar, confundir, atacar y desvirtuar la información real de las personas o de los sucesos. Estimados periodistas, cazadores de noticias, quiero en estas líneas desearles anticipadamente

felicidades en su día.