“Separación incluye a personas individuales, jurídicas, públicas y privadas”

Jorge Grande Director de Manejo de Residuos y Desechos Sólidos

El próximo 11 de agosto entrará en vigencia la clasificación secundaria, ordenada en el Acuerdo Gubernativo 164-2021 que contiene el Reglamento para la Gestión Integral de los Residuos y Desechos Sólidos Comunes. Durante la siguiente entrevista, Jorge Grande, director para el Manejo de los Residuos y Desechos Sólidos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aclara dudas al respecto.

¿Qué implica la separación secundaria?

Actualmente, está en vigencia la clasificación primaria, que es para desechos orgánicos e inorgánicos. A partir del próximo mes, deben adicionarse contenedores para papel y cartón, vidrio, plástico, metal y multicapa. En total serán siete depósitos.

¿Cuál es el objetivo?

Que ya no se mezclen los residuos, para que no se contaminen los materiales reciclables. Por ejemplo, un papel manchado de grasa ya no se puede recolectar para convertirlo en un nuevo producto, sino que debe ir a la disposición final.

¿A quiénes abarca este mandato?

A todas aquellas personas individuales, jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras.

¿Cómo se debe separar la basura?

En mi casa puedo separar en diferentes bolsas bien identificadas, si no tenemos posibilidad de adquirir depósitos.

¿Existe obligación de usar los contenedores?

Por ejemplo, en los centros comerciales e instalaciones de las instituciones. En general, donde haya almacenamientos temporales.

¿Tienen algunas características estos recipientes?

Se regula el color e iconografía para homogenizar la clasificación. Los tonos son: orgánico, verde; inorgánico, negro; vidrio, celeste; plástico, azul; papel y cartón, amarillo; multicapa, anaranjado, y metal, gris.

#SomosMARN | Entonces, ¿Qué 𝗦𝗜 puedo colocar en el contenedor para residuos multicapa?



📌Bolsas de Café



📌Envases de jugo néctar o para néctar



📌Cajas de alimentos tetra brik



Para más información visita: https://t.co/opGLZbKWnc pic.twitter.com/QR0SnBvnzq — Ministerio Ambiente y Recursos Naturales (@marngt) July 20, 2023

¿Cuál será el papel de los recolectores de basura en este proceso?

Hemos tenido acercamientos con una de las asociaciones más grandes del área metropolitana para socializar el reglamento. No es que compren nuevos camiones, sino que hagan modificaciones con las características que pide el acuerdo gubernativo. Hemos hablado con las municipalidades para que se acerquen a los recolectores porque las comunas son las que dan las concesiones para operar.

¿Qué deberán adaptar?

Todo el tema de infraestructura para la separación, captura de lixiviados, ventilación y extintores.