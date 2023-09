Ricky Martin y Christian Nodal cantan Fuego de noche, nieve de día

Foto: Sony Music Latin

Ricky Martin estrenó una nueva versión de su clásico Fuego de noche, nieve de día, con el mexicano Christian Nodal, y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

“Desde que empecé los conciertos sinfónicos me di cuenta de que esta canción no solamente tiene una historia maravillosa, pero conecta con muchísima gente. Fue entonces cuando se me ocurrió grabarla de nuevo, pero esta vez con sonidos clásicos con la ayuda del gran productor, el maestro Julio Reyes Copello. A Nodal se le nota que estudió mucho la canción y dejó su alma detrás del micrófono”, afirmó el puertorriqueño.

Por su parte, Nodal, uno de los máximos representantes de la música regional mexicana, expresó: “Esta colaboración junto a Ricky Martin significa demasiado para mí. Tenía mucho tiempo queriendo hacer algo con él, así que cuando recibí la propuesta fue, de antemano, un sueño cumplido”.

El video fue dirigido por Carlos Pérez, director creativo de Elastic People y filmado hace un par de semanas en el puerto de la ciudad de Miami.