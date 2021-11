PNC capturan a 25 presuntos extorsionistas durante operativos

El Protocolo Nacional por la Temporada de Incendios Forestales 2021-2022 fue activado por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastre (SE-Conred), informó David de León, vocero de dicha institución.

Expresó que se tiene la logística y personal especial respectivo, procedente de las Brigadas de Respuesta a Incendios Forestales de la Conred, pero también se cuenta con personal especializado del Ejército y de las municipalidades, así como de organismos privados que colaboran cada año en la lucha contra los siniestros, los cuales consumen grandes hectáreas de bosques y pastizales.

De León manifestó que, dada la magnitud de algunas emergencias, se inició el proceso de fortalecimiento de las acciones que permitan contrarrestar las quemas que puedan surgir de un momento a otro. “El objetivo es reducir al máximo el impacto y afectación que causan dichos eventos”, anotó el vocero.

388 emergencias no forestales se contabilizaron en 2021. Foto: Mariano Macz/DCA

La temporada de incendios forestales se inicia en noviembre o diciembre (hasta el momento no se ha producido ninguno en el país) y finaliza en junio de 2022; en particular, en el departamento de Petén. Durante el período pasado se produjeron 1009 quemas forestales y 388 no forestales, para un total de 1397 en todo el país.

El departamento con mayor incidencia fue Guatemala, con 307 incendios, seguido de Petén con 252, Quiché con 143, Jalapa con 123 y Zacapa con 91.

En cuanto a las causas, la Coordinadora explicó que son variadas y van desde los causados por fogatas hechas por cazadores, quema de pastos y basura e intencionales, entre otros. La institución refirió que el número de hectáreas consumidas en 2021 fue de 10 012.29.