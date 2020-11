Pitbull actuará junto a personal de emergencia en los Latin Grammy

Ariana Grande lo volvió a hacer. Por tercera vez en los últimos tres años, la cantante si situó en lo más alto de la lista Billboard 200, en la semana del estreno de un nuevo álbum. Lo logró en 2018 con Sweetener, el año pasado con Thank U, Next y recién lo acaba de conseguir con Positions, el disco que publicó casi por sorpresa el 30 de octubre pasado, y con el que obtuvo su quinto número 1 en las listas estadounidenses.

La canción de presentación del álbum y que le da título, Positions, también se estrenó en el número 1 de la lista Billboard Hot 100, y es su quinto sencillo en liderar la clasificación de éxitos en EE. UU. y lograrlo en la semana de su lanzamiento, algo que antes había conseguido con Thank u, next, 7 rings, Stuck with u y Rain on me. Positions es, además, el tema 18 de la artista en entrar en el codiciado Top 10, algo que logró en solitario o con colaboraciones como Bang bang, con Jessie J y Nicki Minaj.

Éxito medible

Ariana Grande es una artista que no deja de batir récords. Empezó este año igualando la marca lograda por The Beatles, en 1964, al colocar tres de sus canciones en los tres primeros puestos de la lista Billboard Hot 100, con 7 rings, Break up with your girlfriend, I’m bored y Thank u, next, de su anterior trabajo discográfico. Al mismo tiempo, se convirtió en la primera mujer en situar 11 de sus temas de forma simultánea en el Top 40 de la prestigiosa clasificación, dando buena muestra de hasta dónde llega su éxito.

Su éxito de nuevo rompió barreras en junio, cuando Rain on me, su colaboración con Lady Gaga en Chromatica, último disco de la superestrella neoyorquina, debutó en el número 1 de la lista Billboard, convirtiéndose en el primer dueto femenino el conseguir tal hazaña.

Entre las decenas de premios que la artista ha recibido, desde que debutó en 2013, con el álbum Yours Truly destacan un Grammy, tres American Music Awards y un Brit Award, que completan la lista de números 1 que Grande ha conseguido ya en EE. UU. con cinco de sus seis discos: el mencionado Yours Truly, My Everything (2014), Sweetener (2018), Thank U, Next (2019) y Positions (2020). Dangerous Woman (2016)se quedó en el número 2.

De actriz juvenil a estrella pop

La cantante ha ofrecido conciertos en las ciudades más importantes del mundo.

Cantante, actriz, productora musical y diseñadora de modas, Grande nació el 26 de junio de 1993 en Boca Ratón (Florida, EE. UU.). Hizo su debut artístico en 2008, en el musical 13 de Broadway, antes de saltar a la fama como Cat Valentine, en la serie de televisión Victorious (2010-2013) del canal Nickelodeon. Un personaje que retomaría en la secuela Sam & Cat (2013-2014), producción en la que también puso voz a la banda sonora.

Su carrera musical arrancó aquel 2013 con Yours Truly, aunque el éxito internacional le llegó un año más tarde con My Everything, un disco con el que despuntaba como nueva diva del pop, gracias a canciones como Problem.

Consolidó su prestigio y estilo con Dangerous Woman y Sweetener, en los que regresaba al R&B, y la consagración definitiva llegó con Thank U, Next, el disco que le ha reportado sus mayores éxitos hasta el momento, llegando a ser nominado a los premios Grammy al Mejor Álbum del Año y a la Grabación del Año, por la canción 7 rings.

Grande arrasa también en las redes sociales, y recientemente se convirtió en la primera mujer en superar los 200 millones de seguidores en Instagram, una nueva marca para la artista de los récords, a la que la revista Time incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo y Billboard nombró Mujer del Año, en 2018.

La artista es una habitual en las causas solidarias y este año lanzó, junto a Justin Bieber, Stuck with u, cuyos beneficios se destinaron, a través de la organización First Responders Children’s Foundation, a las familias de los profesionales sanitarios afectados por el coronavirus.

En julio de 2017, Ariana fue nombrada ciudadana de honor por el ayuntamiento de Mánchester (Inglaterra), en reconocimiento a su actuación tras el atentado terrorista que tuvo lugar el 22 de mayo de aquel año, al término de su concierto en el Manchester Arena, en el que murieron 22 personas, siete de ellas menores de edad.

La artista ayudó a recaudar millones para el fondo de emergencia con el concierto We Love Manchester,en el que regresó a la ciudad británica para actuar acompañada por artistas como Coldplay, Justin Bieber y Katy Perry.