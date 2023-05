OV7 regresa a Guatemala

Alejandro Alonzo https://linktr.ee/elcomicbuquero

Una de las primeras series de antología de DC Comics, Adventure Comics se publicó durante casi medio siglo, haciéndola una de las series de historietas más largas de la historia. El título es mejor conocido por su larga serie de historias de Superboy donde, entre otras cosas, se introdujo al grupo de héroes superpoderosos del siglo 30 llamado la Legión de Superhéroes.

La publicacióncomenzó en diciembre de 1935 como New Comics y poco después fue renombrada a New Adventure Comics. Entre los primeros trabajos incluidos estuvo Federal Men, de los creadores de Superman, Jerry Siegel y Joe Shuster.

También se presentaron adaptaciones de clásicos literarios como A Tale of Two Cities y She.El título se convirtió en Adventure Comics con su número 32 en 1938, nombre que conservaría hasta el final. Ante la creciente popularidad de los superhéroes, la revista presentó a Manhunter, Hourman y su compañero Minuteman, así como el título Sandman, en el cual trabajaron Joe Simon y Jack Kirby.

Las historias de Superboy comienzan en abril de 1946 y Adventure presentaría al personaje en su portada durante las décadas de 1950 y 1960 (incluyendo la primera aparición de Krypto the Superdog).

Adventure Comics fue una revista de antología de cómics, que introdujo a innumerables personajes durante su larga trayectoria.

En 1958, la Legión de Superhéroes hizo su primera aparición, en una historia de Superboy. A medida que crecía la popularidad de la Legión, las historias de Superboy en solitario comenzaron a abrir paso a más historias de Superboy y la Legión. A partir del número 300, Tales of the Legion of Super-Heroes se publican junto con las historias de Superboy hasta 1969.

Entre junio de 1969 y octubre de 1972, Adventure le dio más protagonismo al personaje de Supergirl como una forma de vincularse a los movimientos de liberación y empoderamiento de la mujer que gestaban en ese

entonces.

El tono y el contenido de Adventure cambiarían en la década de 1970 para presentar a los personajes más marginados que tradicionalmente no habrían tenido éxito en llevar sus propios títulos, como Black Orchid, Spectre, Martian Manhunter y New Gods. En el número 467 se presenta la versión de Starman, de Steve Ditko. Dial “H” for Hero también tendría una carrera destacada; y volverían más historias de Superboy y la Legión.

Adventure Comics dejó de publicarse en 1983 (junto con títulos similares como Brave and the Bold y World’s Finest Comics) cuando DC comenzó los planes para nuevas direcciones editoriales y de personajes que eventualmente conducirían a Crisis on Infinite Earths de 1985. La historia se repetiría un cuarto de siglo después cuando el título fue revivido de 2009 a 2011 para ser cancelado nuevamente cuando la editorial se preparaba para presentar el evento The New 52.