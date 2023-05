Musiala salva la hegemonía del Bayern

Fotos: EFE

El Bayern Múnich resurgió de la nada, del fracaso al que apuntaba desde días antes, para sostener, de repente, su hegemonía irreductible de la Bundesliga, campeón por trigésimo tercera ocasión y, sobre todo, por undécima temporada seguida, cuando lo percibía improbable, cuando nadie creía en la derrota o el empate del Borussia Dortmund, ni siquiera en su victoria en Colonia, cuando Jamal Musiala lo coronó de forma imprevisible al borde del final con un golazo cuando llevaba cinco minutos en el campo.

Todo ocurrió. En el Signal Iduna Park, en el territorio en el que el Borussia había ganado sus últimos 11 encuentros de forma ininterrumpida, con 13 triunfos en las 14 jornadas más recientes frente a su público, el Mainz promovió, imprescindible, el ya inesperado título del conjunto de Thomas Tuchel, con un empate por 2-2 en Dortmund que circunscribió al Bayern a un simple triunfo que completó en el minuto 89 el internacional alemán, después del 1-1 del Colonia en el 82 de penal. Contra las cuerdas, el Bayern sobrevivió.

Porque, en los últimos 90 minutos de la montaña rusa que ha sido la competencia por el liderato de la presente campaña de la Bundesliga, el Bayern fue campeón durante más de 85. No dependía de sí mismo. Ni siquiera le valía el empate. Tampoco el triunfo si no se producía la derrota del Borussia. No desistió en su empeño por muy compleja que aparentara el asunto. Al borde del minuto 8, con 0-0 en Dortmund, este ya ganaba por 0-1.

El Bayern, con una oportunidad de Choupo Moting... Y en modo resistencia, destruida con un penal por una mano de Gnabry, con el brazo demasiado abierto, con el VAR atento para dirigir adentro, a la pena máxima, lo que el árbitro había visto fuera. Dejan Ljubicic transformó la pena máxima en el minuto 80. Otro giro para la Bundesliga. Hasta que Musiala dictó sentencia mientras el Dortmund empataba a 2 su encuentro. Entró en el 85, marcó en el 89. Un golazo para la undécima Bundesliga consecutiva. La más imprevista. Una fiesta sorpresa en Colonia.