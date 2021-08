Guatemala viaja con ilusión de triunfo

Comunicaciones, que venía con números perfectos en el Torneo Apertura 2021, falló en la quinta fecha al empatar 2-2 en el Doroteo Guamuch Flores en condición de local, frente a Cobán Imperial.

Los cremas podían ampliar su ventaja sobre sus más cercanos perseguidores, pero ahora quedaron solo a un punto de Antigua GFC, que presiona en la parte alta de la tabla.

Cobán incluso pudo llevarse la victoria, pero Kevin Moscoso le ganó el duelo a Janderson Pereira en el cobro de una pena máxima.

Los príncipes azules se pusieron en ventaja desde la primera mitad con los tantos de Maximiliano Lombardi, en el minuto 25, y Cristian Albizúres, justo antes de ir al descanso.

Óscar Santis descontó para la causa crema en el minuto 58, y hacía soñar a sus seguidores en una nueva remontada, después de la conseguida en Malacatán.

No obstante, en el 60’ se sancionó penal para los cobaneros y al cobro llegó Pereira, pero la trayectoria de su remate fue adivinada por Moscoso, para evitar así el tercer gol azul.

Los cremas encontraron la ruta para empatar el duelo en el minuto 74, luego de un error del guardameta Mendoza, quien dejó la pelota para que Santis rematara, el disparo pegó en el poste, pero Corena estuvo atento y puso el segundo tanto albo.

Comunicaciones buscó el tanto del triunfo en los 15 minutos restantes, pero le fue imposible conseguir otra anotación.

Sololá sumó su primer punto de local, al rescatar un empate contra el campeón. Fotos: Liga Nacional de Futbol

Doloroso empate

El Deportivo Sololá ha demostrado con anterioridad que no juega mal al futbol, pero su falta de definición lo ha hecho perder puntos importantes en el camino. Los murciélagos no habían podido sumar de local, porque primero enfrentaron a los cremas y después llegó de visita Antigua GFC. Aunque en sus dos salidas había conseguido sendos empates sin goles, frente a Cobán y a Guastatoya, el único gol marcado hasta ahora frente a los coloniales no les habría servido de nada.

Así, en un horario no habitual para nuestra Liga, Sololá recibió a las 9:00 en el Estadio Xambá 94 al campeón Santa Lucía. Cerca de la media hora de juego, Jonathan Velásquez se encarreró decidido hacia el área local, y sin que pudieran frenarlo, metió un centro pasado al segundo palo, justo para la llegada del venezolano Charles Martínez, quien se lanzó de cabeza para abrir el marcador.

El cuadro de los murciélagos empezó a crear jugadas con las que pudo conseguir el empate, pero de manera increíble fallaban frente al arco rival, cuando ya parecía estar vencido.

Pero los dirigidos por Marvin Hernández no perdieron la esperanza y consiguieron la igualdad en el minuto 71. Un centro desde la esquina derecha enviado por Enmanuel Mendizábal fue cabeceado por Tony López, para finalmente vencer la resistencia del portero Morán. Los sololatecos cerraron filas y cuidaron el empate como un tesoro, hasta el silbatazo final del encuentro.

En otros resultados de la jornada, el sábado, Antigua derrotó 0-1 al Deportivo Achuapa, resultado que determinó la salida de Gustavo Machaín del banquillo cebollero. Iztapa derrotó 4-2 al Deportivo Malacateco, y Xelajú y Municipal se fueron en blanco en el Mario Camposeco. Ayer, al cierre, Nueva Concepción derrotó 1-0 a Guastatoya.

Resultados

Jornada 5 Sábado

Achuapa-Antigua 0-1

Iztapa-Malacateco 4-2

Xelajú-Municipal 0-0

Ayer

Sololá-Sta. Lucía Cotz. 1-1

Comunicaciones-Cobán 2-2

Nva. Concepción-Guastatoya 1-0

Programación

Fecha 6 Miércoles

11:00 Malacateco-Cobán

12:00 Iztapa-Xelajú MC

12:30 Municipal-Sololá

13:00 Sta. Lucía Cotz.-Nva. Concepción

15:00 Guastatoya-Achuapa

18:00 Antigua GFC-Comunicaciones

Posiciones

EQUIPO PTS JJ DIF

1. Cremas 13 5 9

2. Antigua GFC 12 5 9

3. Municipal 9 5 5

4. Sta. Lucía Cotz. 9 5 2

5. Xelajú MC 8 5 0

6. Iztapa 7 5 1

7. Nva. Concepción 7 5 -4

8. Cobán Imperial 5 5 -2

9. Guastatoya 4 5 -2

10. Sololá 3 5 -5

11. Achuapa 2 5 -5

12. Malacateco 1 5 -8