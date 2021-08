Este jueves es el sorteo para la Liga de Campeones

El venezolano Miguel Cabrera conectó de cuadrangular e ingresó en el Club de los 500 jonrones de por vida, dando prestigio a la batería latinoamericana en las Grandes Ligas y en especial a la de su país, que a partir de ahora ya tiene un representante en el selecto grupo de las leyendas del bateo poderoso.

Cabrera se convirtió en el jugador número 28 de las Mayores en conectar 500 jonrones de por vida, y los Tigres de Detroit vencieron el domingo, en 11 entradas, a los Azulejos de Toronto (5-3).

A sus 38 años, Cabrera conectó a un lanzamiento a la cuenta de 1-1 del zurdo Steven Matz, en el sexto episodio, enviando la bola por encima del marcador en el jardín central derecho, con vuelo de 122 metros.

Los 14 mil 685 aficionados presentes en las gradas del Rogers Center se levantaron para dar una ovación, cuando Cabrera corrió las bases antes de pisar la goma del plato.

Durante 15 días, los seguidores de los Tigres de Detroit estuvieron pendientes en su campo del Comerica Park de asistir al momento histórico en el que Cabrera pegara su cuadrangular 500 y se convirtiera en el primer venezolano que lo lograra.

No obstante, no pudieron vivirlo porque Cabrera no hizo contacto con la pelota con tanta fuerza como para enviarla fuera del parque.

Cuando jonroneó, la bola se marchó a lo profundo de las gradas del campo, después de recorrer una distancia de 122 metros y puso el empate (1-1) en la pizarra.

Ahora Cabrera, de 38 años, ya es miembro de uno de los clubes más exclusivos del beisbol.

Cabrera completó 31 turnos al bate, entre sus jonrones 499 y 500, el tercer tramo más largo en la historia de las Grandes Ligas detrás de Jimmie Foxx (61) y Harmon Killebrew (43).

El camino de Cabrera a los 500 jonrones no ha sido fácil a partir de la temporada del2014 cuando ya tenía en su haber 446, después de haber aportado 38 vuelacercas esa campaña, la décima que tenía 30 o más

cuadrangulares.

No ha bateado más de 16 en una temporada desde entonces, ya que las lesiones y la edad minaron su potencia. Su cuadrangular 500 fue el decimotercero que ha conseguido en lo que va de 2021.

En 2012 Cabrera ganó la Triple Corona, cuando se convirtió en el primer jugador desde Carl Yastrzemski en 1967 en liderar su liga en jonrones, carreras impulsadas y promedio de bateo.

Houston, EFE.