El Valle de Panchoy, antes de la colonización

Hace una semana se estrenó What if…?, la nueva serie animada del servicio de streaming Disney+, la cual se basa en la serie antológica del mismo nombre producida por Marvel Comics en 1977. Al igual que en el cómic, el presentador de la serie televisiva es Uatu, miembro de una raza de seres extraterrestres llamados los Watchers (vigilantes).

Los Watchers fueron creados por el dúo creativo de Jack Kirby y Stan Lee, y son una de las especies más antiguas y tecnológicamente avanzadas del Universo Marvel, caracterizadas por sus cabezas enormes, su vestimenta al estilo griego y sus ojos prominentes. Están comprometidos a observar y recopilar conocimientos sobre todos los aspectos del cosmos. Cuentan con poderes como: telepatía, viaje interespacial e intertemporal, manipulación de energía, creación de ilusiones y una conciencia cósmica que les permite estar al tanto de incontables sucesos al mismo tiempo.

Cada Watcher tiene asignada una región del cosmos, la cual debe vigilar minuciosamente, pero sin intervenir en ningún momento.

Esta política de cero intervenciones de los Watchers surgió a raíz del trágico desenlace que tuvo una de sus primeras experiencias compartiendo conocimientos con otras especies. A raíz de esto los Watchers hicieron el voto de nunca interferir con otras civilizaciones, aun si esta inacción fuera una amenaza para su propia existencia.

A pesar de esto, Uatu, el Watcher designado para observar la Tierra y el resto del Sistema Solar, ha interferido numerosas veces a lo largo de la historia del Universo Marvel. Por lo general se limita a advertir a algún personaje de alguna catástrofe inminente, pero a veces interfiere de forma más activa. La primera vez que lo vemos entrometiéndose en los asuntos terrícolas es cuando se presenta ante los Fantastic Four #13 (1963), ayudándolos a evitar un combate nuclear en la Luna. También avisó a los héroes de la venida de Galactus, el devorador de mundos, y los ayudó a salvar a la Tierra junto con el Silver Surfer.

Por sus constantes intervenciones, Uatu fue juzgado por sus pares y allí reveló que su razón para romper el pacto era porque veía el gran potencial de la humanidad y que por lo mismo su existencia debería ser protegida. Eventualmente, su proceder causó su exilio, aunque se le permitió seguir vigilando la Tierra desde su fortaleza en la Luna.

Aparte de su aparición en What if…? los Watchers ya han figurado previamente en otras producciones de Marvel, incluyendo varias series animadas y la película Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), donde comparten una escena con Stan Lee, a quien muchos fans consideran otro Watcher, por sus múltiples apariciones en el Universo Cinematográfico Marvel.