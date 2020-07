El PSG regresa a la competición oficial en busca de la Copa de Francia

Técnico rojo plantea que le permitan entrenar por grupos.

En el club Municipal, último campeón de la Liga Nacional de Futbol, toda vez que el torneo anterior quedó desierto por decisión de la Federación Nacional de Futbol, se trabaja a control remoto, aunque con reservas de lo que pueda suceder, pues no hay un panorama claro para la vuelta a los entrenamientos y menos a la competencia oficial.

Sebastián Bini, técnico argentino que dirige a los escarlatas desde el Torneo Apertura 2019, se muestra preocupado por no visualizar una pronta salida de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

“Vivimos tiempos difíciles y debemos evolucionar en algunos aspectos de nuestras vidas, y aprender un poco de todo esto para estar listos cuando nos toque empezar. Son casi 150 días que los jugadores profesionales no tienen actividad, sabemos que va a ser complicado y entendemos que vamos a tener que buscar una forma nueva para empezar la pretemporada, que los jugadores se sientan bien y a sabiendas de que el tiempo para preparar el torneo será muy corto”, expuso Bini.

“El futbol está hecho para darle emociones y alegría a la gente. Siempre es mucho más lindo jugar con estadios llenos, y ahora nos tocará vivirlo diferente.” Sebastián Bini

“Todos los equipos tendremos que adaptarnos a los protocolos, pues es algo muy importante para la reactivación. Dentro de Municipal hay protocolos de higiene que se implementaron desde el comienzo de la pandemia. Nosotros teníamos la esperanza de terminar el torneo pasado, el club hizo una inversión importante que seguramente nos será útil a partir de que nos den la luz verde”, añadió el estratega escarlata.

“Tenemos dos semanas de trabajo a distancia, les mandamos rutinas a los jugadores, algunos chicos están en la capital, pero otros decidieron pasar este tiempo en sus casas en el interior. Sabemos que es tedioso hacer solos el ejercicio, y al futbolista no le gusta cuando no toca la pelota, pero son aspectos a los que nos adaptamos en este momento”, explicó el sudamericano.

Cambio de formato

“La cantidad justa de partidos para el torneo se podrá determinar, cuando se sepa el tiempo que tendremos para jugar. Yo estoy convencido de que en el formato actual tenemos una buena cantidad de encuentros para un futbolista profesional. Si es por el coronavirus que haya necesidad de reducir los juegos, habrá que hacerlo, pero que no sea un cambio definitivo, sino solo por la circunstancia”, refirió.

150 días tienen los jugadores de Municipal entrenando en sus residencias, debido a la pandemia.

“El futbol está hecho para darle emociones y alegría a la gente. Siempre es mucho más lindo jugar con estadios llenos, y ahora nos tocará vivirlo diferente, que el jugador encuentre esa motivación que pierde cuando no está el espectador, y será muy extraño sentir la ausencia de nuestros seguidores”, agregó Bini.

“Nosotros ya tenemos el equipo completo, gracias a Dios tenemos un buen plantel y no vimos necesidad de hacer grandes cambios, más que agregamos algunas piezas que esperamos le darán un salto de calidad al plantel”, contó el adiestrador.

La Concacaf

“A la fecha no tengo noticias de la Concacaf, más allá de que las fechas de competencia se han corrido, pero no tenemos claro el panorama para empezar el torneo internacional”, resaltó.

Marco Pappa es uno de los refuerzos de Municipal para el Apertura 2020.

“Hay países que ya están en otras fases y nos sacan ventaja, pero esa no debe ser una excusa para nosotros enfrentar esos partidos de la mejor manera cuando nos toque, y dejar bien parado al club Municipal”, especificó.

“Solo pedimos que nos dejen empezar a trabajar en grupos de 4, 6 o lo que quieran, porque no hay forma de comparar; por ejemplo, que habiliten un banco donde entran todos juntos y no se permita a 4 personas en una cancha que mide 100 metros. Ojo, no significa que queramos empezar ya el torneo, pero si ni siquiera empezamos a entrenar no hay posibilidades de comenzar el torneo”, razonó el argentino.