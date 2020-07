BCIE pone a disposición US $58 millones para apoyo a mipymes

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) anunció la renovación de una línea de créditos con dos instituciones financieras guatemaltecas, por US $58 millones (Q446 millones), para apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Se trata de la Línea Global de Crédito y la renovación se dio con la Fundación para el Desarrollo Integral de Programas Socioeconómicos (Fundap), por US $15 millones (Q115.35 millones), y con el Banco G&T Continental, S. A., por US $43 millones (Q330.67 millones), según la entidad bancaria regional.

Con los fondos, comunicó el BCIE, se promoverá el financiamiento a los principales sectores productivos del país, principalmente a las mipymes con enfoque de género, de emprendimiento y de adaptación al cambio climático, así como eficiencia energética y energías renovables.

La ventanilla de préstamos, que también tienen como objetivo cooperar con la reactivación económica, la microempresa puede acceder hasta por US $10 mil (Q76 mil 900), para la pequeña hasta US $200 mil (Q1.5 millones) y para la mediana hasta US $5 millones (Q38.4 millones), indicó Dante Mossi, presidente del BCIE.

Se ha considerado que en Guatemala una microempresa es la que tiene de 1 a 10 empleados, una pequeña de 11 a 25 colaboradores y una mediana de 26 a 60 trabajadores. “Dependiendo del tipo de negocio, también pueden tener acceso al fondo de garantías y a un fondo de asistencia técnica gratuita”, manifestó Mossi.