El campeón olímpico más joven

Eran las 3:42 de ayer, hora de Guatemala, donde la mayoría aún dormía y, del otro lado del mundo, en la cancha central del Musashino Forest Sport Plaza, en Tokio, Japón, se vivía la jornada más emotiva hasta ahora de los Juegos. Un tremendo salto, el contacto con la zurda y el gallito tocando el suelo, con las gradas vacías por la pandemia, solo se escuchó un grito elevado hasta el cielo, en busca del hermano que ya no está y el llanto para desahogar las tribulaciones, mientras el corazón que late a mil por hora une los de casi 17 millones de chapines.

Así se describe el momento en el que el zurdo zacapaneco Kevin Cordón superó al hongkonés NG Angus Ka Long, con parciales de 22-20 y 21-13, en el encuentro de bádminton que cerró la actividad del Grupo C y que le dio al guatemalteco el pase para los octavos de final del torneo olímpico, por segunda vez en su carrera.

Menos de una hora antes, NG, posicionado noveno en el ranquin, fue sorprendido por Cordón (59), quien desde el comienzo del encuentro tomó las riendas y dejó prácticamente sin respuesta al asiático, quien no salía de su asombro. El nacido en La Unión, Zacapa, llegó a ponerse 20-16 en el primer set, pero el hongkonés tiró de su experiencia y logró nivelar el juego; sin embargo, de inmediato la reacción del zurdo para llevarse los últimos 2 puntos y ganar la manga (22-20).

Con el último punto, el oriental se lanzó al suelo y rompió en llanto.

Fotos: Cortesía COG

En el segundo episodio, Cordón se mantuvo arriba del marcador y, aunque NG trataba de acercarse, siempre la reacción del chapín era hacer un par de puntos para estar tranquilo y, sin darse cuenta, se puso en punto para el partido, el cual consiguió en aquella gloriosa jugada (21-13).

“Mi estrategia fue no hacerme menos que el rival y no mostrarle temor, sino respeto. Nunca pensé en si iba ganando o cuántos puntos me faltaban para ganar, simplemente celebré cada punto y disfruté el juego como nunca”, señaló Cordón desde Tokio al finalizar su encuentro.

¡Impresionante Kevin Cordón!

El zurdo zacapaneco derrotó en 2 sets (22-20 y 21-13) al No. 9 del mundo, NG KLA, de Hong Kong, para instalarse en la segunda ronda olímpica.#Badminton#Tokio2020 #JJOO #TokioxDCA #VamosGuate pic.twitter.com/9zSsQ4ZkdM — Deportes_DCA (@DeportesDCA) July 28, 2021

“Analizamos poco del contrincante antes del partido. No se puede meter mucha información en la cabeza, porque cada partido es diferente y solo pensamos en contrarrestar sus puntos fuertes, y entré a la cancha sin pensar quién estaba del otro lado de la red”, manifestó el nacional.

“Cuando me di cuenta ya estaba con 19 puntos en el segundo set y creo que en ese momento sí me ganaron las ansias, pero él se puso más nervioso que yo y aproveché para cerrar el partido”, recordó.

“Finalmente volví a mis cinco sentidos, cuando estaba tirado en la cancha llorando. Ahí es cuando se da cuenta uno de que valió la pena tanto sacrificio, las horas de entrenamiento y no solo la parte deportiva sino el lado humano y, al reunir todo eso en la cabeza, en ese instante se vienen las lágrimas”, confesó.

“La clave del partido fue que él no esperaba que yo tomara la iniciativa desde el principio, y eso hizo la diferencia. Cuando él quiso recuperar, yo me seguía moviendo rápido y no le dejaba espacio”, enfatizó Cordón.

Cortesía del Instagram de Kevin Cordón

El guatemalteco, además, estuvo atinado a la hora de buscar las esquinas, pues siempre encontró un lugar para colocar el gallito, mientras que su rival no tuvo tanta fortuna y ejecutó múltiples remates fuera del área de juego.

“Me siento como el hombre más afortunado del mundo, porque salí de una lesión muy fuerte y de un momento muy triste en mi vida, con la muerte de mi hermano. Soy una persona nueva, la vida sigue, y cuando se confía en Dios uno puede salir de esas situaciones difíciles”, aseguró con tranquilidad.

Cordón se enfrentará por el pase a cuartos de final contra el neerdlandés Mark Caljouw, en partido programado para la madrugada de este jueves, a las 2:30.