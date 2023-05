Daft Punk lanza Random Access Memories 10th Anniversary Edition

Luego de lanzar The Writing of Fragments of Time y GLBTM (Studio Outtakes), Daft Punk presenta Random Access Memories 10th Anniversary Edition, una edición ampliada y en forma de celebración de su álbum cinco veces ganador de premios. Está disponible en múltiples formatos: 3 LPs, 2 CD, streaming y descarga.

Incluye 35 minutos de música inédita en 9 tracks, comparten por primera vez outtakes, demos y canciones jamás escuchadas de las sesiones de grabación originales de este disco.

Su sencillo Infinity Repeating (2013 Demo) se grabó hace diez años durante las sesiones de Random Access Memories. Fue creado antes de Instant Crush con Julian Casablancas, colaboración certificada por la RIAA, la que está apodada como la última canción del dúo francés.

Para celebrar el aniversario y el lanzamiento del álbum, AR Studi de Snapchat ha creado Daft Punk: Memories Unlocked, una serie de vivencias de realidad aumentada.

La experiencia de tres partes abarca una revelación de pista generada por AR personalizada de Horizon, una búsqueda del tesoro global en 10 ciudades alrededor del mundo en lugares icónicos señalados por sus coordenadas GPS, y una campaña de vallas publicitarias en París, Nueva York, Los Ángeles, Ciudad de México, Sydney, Londres, Liverpool y Berlín, que contiene una experiencia exclusiva de AR a través de código QR.