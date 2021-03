Camino a Qatar

Guatemala comienza el camino rumbo a Qatar frente a Cuba.

Se terminó la cuenta regresiva, la larga espera ha llegado a su fin y, a partir de hoy, se juega por los puntos, y el objetivo de llegar al Mundial de Qatar 2022 está a la vista para la Selección de Guatemala, que sueña con conseguir la proeza por primera ocasión.

El primer obstáculo que la azul y blanco deberá sortear será Cuba, equipo al que se enfrentará esta noche, a partir de las 18:00, en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Por las condiciones sanitarias, el encuentro se desarrollará a puerta cerrada.

Guatemala se encuentra en el Grupo C frente a Cuba, Islas Vírgenes Británicas, San Vicente y las Granadinas y Curazao. Solamente el primer lugar del grupo avanzará a la siguiente fase, que será una eliminatoria directa contra el ganador del Grupo D por un boleto para la octogonal final, donde ya esperan preclasificadas las selecciones de México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica y Jamaica.

Rodrigo Saravia tendrá el control del medio campo de la bicolor. Fotos: cortesía Fedefut

La bicolor guatemalteca tendrá una selección renovada para esta eliminatoria, pues de la anterior solo sobreviven Ricardo Jerez, José Manuel Contreras y Rodrigo Saravia. El técnico nacional, Amarini Villatoro, se reforzó con jugadores que militan en ligas extranjeras, como el delantero Darwin Lom, o los ofensivos Nicholas Rittmeyer y Antonio de Jesús López, todos no nacidos en el país, pero de ascendencia chapina. El único que no pudo acudir al llamado fue Matan Peleg, quien sí nació en Guatemala, pero fue adoptado por una familia de Israel y se crió en aquel país y por restricciones de viaje desde esa nación hacia Centroamérica, no logró venir para su posible debut con la azul y blanco.

“Este es un sueño que llevamos mucho tiempo queriendo cumplir. Me he preparado para este día y estoy orgulloso por lo que representa”, dijo Saravia.

“Venimos motivados y contentos. Estamos listos para afrontar este gran reto que es llevar a Guatemala a un Mundial. No hay margen de error”, añadió el volante.

Por su parte, el delantero del California FC, Darwin Lom, no pudo ocultar su emoción por defender los colores patrios en esta eliminatoria.

“Estamos muy emocionados y listos para lo que viene. Estamos conscientes de que a cualquier equipo tenemos que jugarle al 100, sin temor de los rivales, pero tampoco confiados, con la mente positiva”, expuso Lom.

“Esto es algo que he soñado desde pequeño y estoy sabido de que esta oportunidad no se le da a cualquiera, y yo estoy agradecido por estar aquí y voy a entregarlo todo para mantener mi posición en el equipo”, concluyó el atacante.