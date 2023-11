US $21.9 millardos en remesas se prevén para 2024

US $21.9 millardos o el equivalente al 20.3 por ciento del producto interno bruto (PIB) en concepto de divisas por remesas familiares es la proyección que el Banco de Guatemala (Banguat) prevé para 2024 y un cierre en 2023, de US $20 millardos o el 19.6 por ciento del PIB.

Así lo dio a conocer el presidente del Banguat, Alvaro González Ricci, quien destacó que el territorio nacional representa el segundo país de América Latina con mayor ingreso en dicho rubro.

Los datos desglosados del banco central dan cuenta de que para 2020 se alcanzaron US $11.3 millardos; en 2021, US $15.2 millardos, y en 2022, US $18 millardos o el 19 por ciento del PIB.

En cuanto al país de procedencia, el funcionario señaló que Estados Unidos encabeza la lista y se concentran en las regiones de California, Nueva York, Florida, Texas y Virginia. En tanto, por destino, aclaró que el 26 por ciento se dirige al departamento de Guatemala, le siguen Quetzaltenango con 7 por ciento, Huehuetenango con 5.8 por ciento y San Marcos con 5.1 por ciento.

Mientras que, el 43.8 por ciento se dedica al consumo, el 14.6 al consumo intermedio, el 29.3 por ciento a la inversión y ahorro y el 12.3 por ciento gasto social, informó el titular del Banguat.

Hasta octubre, la citada entidad contabilizó US $16.4 millardos en transacciones monetarias internacionales, lo que significan US $1.4 millardos más que en el mismo período de 2022, que fue de US $14.9 millardos.