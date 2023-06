Universal Music Latino y Concacaf se unen

Foto: Cortesía Pyramid Books/Jim Steranko

Artista gráfico, autor de cómics, historiador, mago, editor e ilustrador para producciones cinematográficas, Jim Steranko (1938) lo ha hecho todo. Reconocido por sus contribuciones innovadoras a la industria del cómic, el estilo del artista, combinado con sus técnicas únicas de narración, tuvieron un impacto duradero durante la Edad de Plata de los cómics.

A pesar de las duras circunstancias y desafíos económicos que enfrentó de niño en Pensilvania durante la Gran Depresión, el espíritu creativo del joven floreció. Steranko desarrolló una pasión por los cómics y comenzó su viaje en el mundo de la narración visual.

El gran avance de Steranko en la industria del cómic se produjo en la década de 1960 cuando trabajó en el título de superespías Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D. Presentado inicialmente en Strange Tales de Marvel Comics, el trabajo de Steranko ganó prominencia y condujo a su propia serie homónima.

Las contribuciones de Steranko a Nick Fury mostraron su dominio del surrealismo, el arte pop y el diseño gráfico, revolucionando el medio del arte secuencial.

El multitalentoso Jim Steranko es uno de los dibujantes más influyentes del cómic.

El estilo de Steranko se caracterizó por la experimentación audaz y un buen ojo para la narración visual. Incorporó elementos de surrealismo, arte pop y diseño gráfico en su trabajo, creando páginas de historietas dinámicas y visualmente impactantes. Sus paneles estaban llenos de colores vibrantes, detalles intrincados y composiciones dramáticas, cautivando a los lectores y superando los límites del arte tradicional de los cómics.

Además de su trabajo en Nick Fury, Agent of S.H.I.E.L.D., Steranko hizo contribuciones significativas a otros títulos importantes de cómics como Captain America, donde tuvo una breve pero memorable participación, dejando una huella imborrable en el personaje. Además, su interpretación icónica de Hulk en Giant Size Hulk consolidó su estatus como artista innovador.

Los talentos de Steranko se han extendido más allá del dibujo. Se convirtió en un renombrado historiador de cómics y publicó The Steranko History of Comics, serie que exploró el nacimiento y los primeros años de los cómics. Combinó historia del arte, historia oral y anécdotas personales para brindar un relato completo de la historia del cómic estadounidense.

Además, Steranko se aventuró en el arte conceptual y el diseño de personajes para películas como Raiders of the Lost Ark y Bram Stoker’s Dracula. Las contribuciones de Jim Steranko a la industria del cómic le han valido un amplio reconocimiento y aclamación. En 2006, fue incluido en el Salón de la fama del cómic de Will Eisner, consolidando su estatus como una de las figuras más influyentes de la industria.