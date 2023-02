Un show fuera de este mundo

Alejandro Alonzo https://linktr.ee/elcomicbuquero

En el reciente anuncio de los planes para el nuevo universo cinematográfico DC, uno de los proyectos que más llamó la atención fue el que se centrará en The Authority (La Autoridad), un controversial equipo de superhéroes conocido por hacer lo que sea con tal de cumplir sus misiones.

La serie fue creada por Warren Ellis y Bryan Hitch y publicada por primera vez en 1999 por el sello Wildstorm de DC Comics. Entre los artistas y escritores que han trabajdo en la serie figuran Mark

Millar, Frank Quitely, Tom Peyer y Dustin Nguyen.

The Authority originalmente fue dirigida por Jenny Sparks, con poderes de electricidad, y entre sus filas se ha incluido a otros personajes superpoderosos como The Doctor, un místico; Apollo, Swift, Jack Hawksmoor, The Engineer y Midnighter. La serie a menudo explora temas como la hegemonía, el poder y las consecuencias de usarlo, ya sea para hacer lo correcto o para proteger los intereses propios.

The Authority navega por los dilemas morales y éticos que surgen como resultado de utilizar superpoderes.

La serie es conocida por su estilo artístico único, que combina imágenes fotorrealistas con ilustraciones de cómics tradicionales. Este estilo crea una sensación de verosimilitud que ayuda a sumergir al lector en el mundo de The Authority. El cómic también presenta un fuerte sentido narrativo, con cada número basado en los eventos del anterior para crear una narrativa más grande y compleja.

Uno de los aspectos más interesantes de The Authority es su uso de la autoridad como tema. Frecuentemente se llama al equipo para que actúe como la fuerza policial mundial y emplear sus facultades para enfrentarse a amenazas que las fuerzas militares tradicionales no pueden manejar.

Sin embargo, el uso de sus poderes a menudo conduce a conflictos con otras naciones, y el equipo debe navegar por los dilemas morales y éticos que surgen como resultado. La serie también explora la idea de que “los fines justifican los medios”, ya que el equipo debe sopesar las consecuencias de sus acciones frente al bien mayor que creen que están sirviendo.

The Authority también se destaca por sus temas maduros, que incluyen violencia, sexualidad y política. Este contenido para adultos a menudo se usa para explorar más a fondo los temas de autoridad y poder, y para agregar profundidad a los personajes y sus motivaciones. La serie no tiene miedo de abordar temas complejos, y lo hace de una manera entretenida que además invita a la reflexión.

En conclusión, gracias a su estilo artístico único, fuerte sentido de la narración y temas maduros, The Authority es una lectura obligada para los entusiastas de los cómics de superhéroes.