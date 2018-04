Trump cancela su viaje a la Cumbre de las Américas y a Colombia

El presidente estadounidense, Donald Trump, no viajará a la Cumbre de las Américas en Perú ni a Colombia este fin de semana y enviará en su lugar al vicepresidente Mike Pence, informó hoy la Casa Blanca.

“El presidente permanecerá en EE. UU. para supervisar la respuesta estadounidense a Siria y vigilar los acontecimiento globales”, explicó Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado.

Sanders agregó que “a petición del presidente, el vicepresidente viajará en su lugar”.

Trump tenía previsto viajar a Perú este viernes 13 de abril para participar en la Cumbre de las Américas, que reúne a los líderes de la región, y desplazarse el sábado a Bogotá, para mantener un encuentro bilateral con el presidente Juan Manuel Santos.

Se trataba del primer viaje de Trump a Latinoamérica desde que llegó a la Casa Blanca a comienzos de 2017.

Pence tomará el lugar de Trump como representante de Estados Unidos en la VIII Cumbre de las Américas.

Jarrod Agen, jefe adjunto del Gabinete del vicemandatario señaló: “El vicepresidente espera promover políticas que lleven a una aún mayor fortaleza de la economía de EE. UU. y a trabajar estrechamente con los aliados de Latinoamérica para hacer responsables a los actores antidemocráticos en la región por sus acciones”.

Our statement on @VP Pence representing the United States at the 8th Summit of the Americas in Peru: pic.twitter.com/KvYduebcUL

— Jarrod Agen (@VPComDir) 10 de abril de 2018