Trabajan metodología para calcular niveles de pobreza 

En el marco de la preparación de resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) 2023, entre el 1 y el 5 de abril, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió la visita del consultor del Banco Mundial, Carlos Sobrado, para trabajar la metodología de medición de la pobreza en el país.

Según el informe del INE, para actualizar la línea de pobreza en Guatemala se requiere de los datos recabados a través de la Encovi y de la implementación de metodología adecuada, con el fin de lograr que los resultados sean apegados a la realidad nacional y comparables con el ámbito internacional.

Sobrado considera que hay varias formas de explicar la pobreza y la mayoría son complementarias. “La definición que efectúa el INE se conoce como Pobreza Monetaria, que es la oficial en Guatemala, la cual se basa en la estimación de los hogares en cuanto a su cantidad de consumo durante cierto período, para analizar si es mayor al mínimo necesario establecido por los parámetros internacionales”, puntualizó.

El consultor agregó que el referido indicador se calcula al medir el consumo, mas no el ingreso, e indicó que para que un hogar se considere pobre, el consumo debe ser menor del mínimo estimado, el cual está basado en dos componentes: alimentos y no alimentos, por lo que el núcleo familiar que logre alcanzarlos se considera no pobre.