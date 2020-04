Taylor Swift pospone todos sus conciertos hasta 2021 por el coronavirus

Shakespeare in the Park, el popular festival de teatro gratuito que cada año alberga el Central Park de Nueva York, no se celebrará en 2020 como consecuencia del coronavirus, según anunciaron hoy sus organizadores.

El festival, que se celebra desde 1962, iba a incluir en esta ocasión dos obras: una nueva producción de Richard II, dirigida por Saheem Ali, y una adaptación musical de Como gustes, a cargo de Laurie Woolery.

Las primeras representaciones iban a arrancar a mediados de mayo, un mes para el que la ciudad de Nueva York ya ha cancelado todos los eventos públicos, según anunció hoy el alcalde, Bill de Blasio.

El Ayuntamiento también está en contacto con los organizadores de grandes eventos previstos para junio con vistas a su suspensión, según adelantó De Blasio, aunque todavía no hay una decisión definitiva. De confirmarse, este año no se celebrarían algunas de las citas más multitudinarias de la ciudad, incluido el Desfile del Orgullo Gay.

En el caso de Shakespeare in the Park, se ha decidido ya cancelar todo el festival, que se iba a extender hasta el mes de agosto.

La suspensión supone otro golpe para el Public Theater, la institución organizadora, que se encuentra cerrada por el coronavirus y que ya ha decidido eliminar toda su programación al menos hasta el 31 de agosto, dado que mucha gente da donaciones para el festival gratuito en el parque.

Según The New York Times, el Public se enfrenta a un agujero contable por lo que ha decidido poner en marcha un plan de austeridad que incluye dejar sin empleo y sueldo al 70 por ciento de su plantilla hasta finales de agosto y un recorte de sueldos del 25 por ciento para el resto.

*EFE